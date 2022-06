Powstaje remake filmu "Jeździec bez głowy"

"Jeździec bez głowy" – fabuła

Wytwórnia Paramount przygotowuje remake " Jeźdźca bez głowy ". Nową wersję filmu, który w 1999 reżyserował Tim Burton, nakręci i napisze Lindsey Beer W filmie w reżyserii Tima Burtona Johnny Depp grał nowojorskiego policjanta, który przyjeżdża do małej osady, by przeprowadzić śledztwo w sprawie tajemniczych morderstw, dokonywanych – według mieszkańców – przez jeźdźca bez głowy. Bohater nie wierzy, by za zbrodniami stały siły nadprzyrodzone. W rozwiązaniu zagadki pomaga mu grana przez Christinę Ricci Katrina Van Tassel.