Plac zabaw inspirowany "Kajkiem i Kokoszem" powstaje w Sopocie

Ożywiając legendę - Kajko i Kokosz

W hołdzie Januszowi Chriście

Nazwa placu zabaw w rękach fanów

O serialu "Kajko i Kokosz"

Jeszcze tej wiosny w Łazienkach Południowych w Sopocie powstanie plac zabaw inspirowany bohaterami z Mirmiłowa. Mieszkańcy miasta oraz odwiedzający będą mogli bliżej poznać ulubione postaci z serialu " Kajko i Kokosz ".Od kilku dni na Netflix można oglądać serial " Kajko i Kokosz " - animację stworzoną na podstawie kultowego komiksu autorstwa Janusza Christy . Jest w tej chwili jedną z najchętniej oglądanych w Polsce produkcji na Netflix. Już niedługo Smoka Milusia i jego przyjaciół będzie można spotkać także w Łazienkach Południowych w Sopocie. Właśnie ruszyła tam budowa niezwykłego placu zabaw inspirowanego bohaterami znanymi z Mirmiłowa.Niemal 50 lat od premiery pierwszych komiksów bohaterowie przeniosą się nie tylko na ekrany, ale także do miejskiej przestrzeni Sopotu, gdzie mieszkał twórca Kajka Nowy punkt na mapie Sopotu ma być jednak nie tylko miejscem zabaw i spotkań najmłodszych. Projekt ma na celu uhonorowanie Janusza Christy - słynnego mieszkańca miasta, który powołał uwielbiane przez pokolenia postacie do życia. Christa to jeden z najpopularniejszych ilustratorów i autorów komiksów w Polsce, który wsławił się kultowymi historyjkami o Kajku i Kokoszu – dwóch słowiańskich wojach i nierozłącznych przyjaciołach. Twórca wychował się i pracował w Sopocie i właśnie w tym mieście stworzył legendarne komiksy, na podstawie których powstała animacja. Nowa atrakcja turystyczna Sopotu powstaje we współpracy z władzami miasta.- mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.Za projekt placu odpowiadają pracownia projektowa BudCud i projektantka Izabela Rutkowska.Gród Milusia czy Smoczy Park? O tym, jak zostanie nazwany nowy plac zabaw zdecydują uczestnicy głosowania. Do 30 marca 2021 r. na specjalnej stronie internetowej https://kajkoikokosz.wp.pl/plac-zabaw.html można zagłosować na najlepszą nazwę dla nowego placu zabaw.To nie wszystkie atrakcje, które czekają tam na fanów "Kajka i Kokosza". Na stronie znajdują się także materiały wideo, w których twórcy serialu opowiadają o procesie przenoszenia historii z papieru na ekran, a miłośnicy komiksów dzielą się swoimi pierwszymi wspomnieniami związanymi ze słowiańskimi wojami.Na cześć wyjątkowej więzi, która łączy głównych bohaterów powstała akcja "Kalejdoskop Przyjaźni" dostępna na https://kajkoikokosz.wp.pl/kalejdoskop.html . Każdy, kto opisze ulubioną przygodę, którą przeżył ze swoim przyjacielem, ma szansę uwiecznić symbol swojej przyjaźni w sopockim parku. Imiona zwycięzców zostaną umieszczone na tytułowym Kalejdoskopie Przyjaźni - jednym z elementów nowego placu zabaw.Już niedługo ruszy także gra miejska, która przybliży jej uczestnikom biografię Janusza Christy i jego więź z Sopotem, a także pomoże jeszcze bliżej poznać postaci znane z kultowych komiksów. Więcej szczegółów na ten temat zostanie ujawnionych już wkrótce. Kajko i Kokosz " to serial animowany stworzony na podstawie kultowego komiksu autorstwa Janusza Christy . Głównymi bohaterami serii są słowiańscy wojowie - Kajko Kokosz . Przyjaciele na co dzień służą kasztelanowi Mirmiłowi, broniąc zamieszkałej przez nich osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami. A tych nie brakuje. Największym zagrożeniem jest oddział rycerzy rozbójników - Zbójcerzy. Herszt Zbójcerzy, Krwawy Hegemon, od zawsze marzy o zdobyciu Mirmiłowa, a Kajko Kokosz niezmiennie krzyżują mu plany, przez co narażeni są na jego gniew i zemstę. Otwarte ataki, podstępy i fortele Hegemona – z tym mierzyć się będą Kajko Kokosz . Każdy z odcinków serii stanowi odrębną historię, a wszystkie łączy przyjaźń jako wartość nadrzędna serialu.Za produkcję serialu odpowiada studio animacji EGoFILM. Głosu postaciom użyczyli m.in. Artur Pontek Krzysztof Zalewski oraz Agata Kulesza Kajko i Kokosz " to pierwszy polski animowany serial Netflix. 5 pierwszych odcinków serii jest już dostępnych na Netflix. Premiera kolejnych odcinków zaplanowana jest na drugą połowę 2021 roku.