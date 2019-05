PlayStation otwiera studio filmowe. Chce być jak Marvel Studios

Sony Interactive Entertainment ogłosiło powstanie PlayStation Productions. Będzie to studio filmowe, które zajmie się produkcją filmów i seriali na bazie gier, które na przestrzeni lat powstawały na potrzeby kolejnych generacji konsol Playstation.Nie jest to pierwszy producent gier, który próbuje odnaleźć się w świecie kina i telewizji. Zarówno Ubisoft jak i Activision Blizzard już od jakiegoś czasu mają własne firmy producenckie zajmujące się filmami i serialami. Jednak PlayStation Productions nie zamierza się na nich wzorować. Dla nich punktem odniesienia jest Marvel Studios i to, co wytwórnia ta zrobiła dla ekranizacji komiksów. To właśnie dlatego PlayStation Productions będzie samodzielnie realizować wszystkie projekty, a nie oddawać je w cudze ręce. Siostrzana firma, Sony Pictures, pomoże w dystrybucji.PlayStation Productions nie ujawniło na razie planów produkcyjnych. Nie wiemy więc, które z gier mają szansę na filmową adaptację, a które staną się inspiracjami dla seriali.