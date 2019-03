Plotka: "Agent Venom" serialem?

Wytwórnia Sony ujawniła niedawno, że ma ambitne plany rozbudowy swojego komiksowego uniwersum zarówno w kinie jak i telewizji. Nie podała jednak żadnych szczegółów. Portal The GWW twierdzi jednak, że dotarł do informacji o jednym z seriali, które mają szansę na realizację.Według The GWW Sony planuje. Serial byłby historią przygód Flasha Thompsona. W komiksach bohater otrzymał szansę na połączenie z symbiotem, dzięki czemu mimo straconych nóg znów mógł chodzić. Stał się agentem wojskowym do zadań specjalnych. Potrafił zachować kontrolę nad obcym bytem pod warunkiem, że przerywał połączenie maksymalnie po 48 godzinach.Flash Thompson pojawił się wi ma wrócić w kontynuacji. Gra go Tony Revolori . The GWW nie wyklucza, że to właśnie on będzie odtwórcą głównej roli w serialu.