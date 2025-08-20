Newsy Filmy Kultowa "Armia cieni" wraca – tym razem jako serial
Ronan Bennett znany ze świetnie przyjętych produkcji "Top Boy" i "Dzień Szakala" pracuje nad nową wersją legendarnego filmu Jeana-Pierre'a Melville'a z 1969 roku – "Armia cieni". Będzie to sześcioodcinkowy serial dla Channel 4 i Canal+. Fabuła ma się opierać w równym stopniu na filmie Melville'a, co oryginalnej książce Josepha Kessela.

"Armia cieni" – o czym opowie serial?



Nowa adaptacja przeniesie akcję z czasów II wojny światowej do niedalekiej, autorytarnej przyszłości Wielkiej Brytanii. Głównym bohaterem będzie były oficer armii, który organizuje ruch oporu w kraju kontrolowanym przez Amerykanów. W sześciu odcinkach widzowie zobaczą walkę z propagandą, obozy internowania, pierwsze zamachy i dramatyczne zdrady.

Film Melville’a, oparty na książce Josepha Kessela, początkowo nie zdobył uznania krytyków, ale z czasem stał się klasykiem. W 2006 roku, po reedycji w USA, "Armia cieni" została uznana za jedno z najważniejszych dzieł kina wojennego.

"Armia cieni"

Bennett podkreśla, że ta historia jest dziś wyjątkowo aktualna:

Demokracja znów jest zagrożona. Opór wobec faszyzmu musi być nieustanną walką. To opowieść o odwadze, poświęceniu i walce o wolność.

Nowa wersja "Armii cieni" powstaje ze wsparciem spadkobierców spuścizny po Melville'u. 

Obsada produkcji zostanie ogłoszona wkrótce.

