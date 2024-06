Plotka: Garfield i Maguire powrócą jako Spider-Man

Więcej Spider-Manów w Sony. Marvel też się włączy

Richtman twierdzi, że w wytwórni Sony jest wiele osób, którym bardzo zależy na tym, by zarównojakponownie wdziali kostiumy Spider-Mana . Zależy im na tym tak bardzo, że mogą nawet zgodzić się na to, by dzielić aktorów (i ich postaci) z Marvel Studios. A to oznacza, że obie wersja Spider-Mana mogłoby pojawić się w MCU Po sieci krążą szalone (i niemal z całą pewnością nieprawdziwe) plotki o tym, że Tobey Maguire może powrócić jako Spider-Man w widowisku Marvela " Avengers: Secret Wars ". Widać więc, że jest wśród fanów oczekiwanie, by aktorzy wrócili do kochanych przez wszystkich wersji postaci. Sony, które nie miało aktorskiego komiksowego hitu od dłuższego czasu, bardzo zależy na zmianie nastawienia widzów.Trzeba jednak pamiętać, że planowany czwarty Tomem Hollandem wciąż jest w powijakach. Mimo pojawiania się w sieci wielu spekulacji na temat tego, kto widowisko nakręci,Po raz pierwszy w historii tożsamość Spider-Mana, naszego superbohatera z sąsiedztwa, zostaje ujawniona. Nie może już spełniać swoich superbohaterskich obowiązków i jednocześnie prowadzić normalnego życia. Dodatkowo naraża na niebezpieczeństwo tych, na których mu najbardziej zależy. Spidey prosi doktora Strange’a o pomoc. Zaklęcie Strange’a robi wyrwę w ich świecie, przez którą dostają się najpotężniejsi złoczyńcy, którzy kiedykolwiek walczyli ze Spider-Manem w każdym uniwersum. Peter musi podjąć najważniejsze wyzwanie, które na zawsze zmieni nie tylko jego przyszłość, ale również przyszłość multiwersum.