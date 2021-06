Plotka: Serial animowany "Mass Effect" w przygotowaniu?

Portal That Hashtag Show twierdzi, że posiada informacje na temat projektu osadzonego w świecie " Mass Effect ". Ich zdaniem platforma Netflix przygotowuje serial animowany.Akcja serialu ma się rozgrywać równolegle do historii Komandora Sheparda znanej z gry. Będzie to jednak historia oryginalna, a sam Shepard się w niej nie pojawi. Nie jest jednak wykluczone, że poboczne postaci znane z gier trafią też do serialu.Nie jest to pierwsze podejście do adaptacji popularnej gry. Na początku tej dekady Legendary Pictures próbowało stworzyć kinowe widowisko. Nad jego fabułą pracowało kilku scenarzystów, w tym Mark Protosevich (" Oldboy. Zemsta jest cierpliwa ").