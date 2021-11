Powstanie ekranizacja gry "Mass Effect"! Amazon planuje serial

Mass Effect - jedna z ważniejszych gier w historii gatunku



Jak informuje serwis Deadline, Amazon jest o krok od zawarcia umowy o realizacji serialu opartego na klasycznym cyklu gier wideo " Mass Effect ".Akcja oryginału rozpoczyna się w XXII wieku. Dzięki odkryciu na Marsie szczątków potężnej starożytnej cywilizacji ludzkość dokonała olbrzymiego postępu technologicznego i poznała inne kosmiczne rasy. Zasłużony w bojach komandor Shepard otrzymuje propozycję wstąpienia do elitarnego oddziału Widm - galaktycznych obrońców ładu i porządku. Już w trakcie pierwszej misji bohater odkrywa, że Ziemia znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.Pierwsza część gry " Mass Effect " zadebiutowała na półkach sklepów w 2007 roku, błyskawicznie zyskując olbrzymie uznanie wśród graczy i krytyków. Dzieło studia BioWare było powszechnie chwalone za rozmach oraz ambitną, wielopłaszczyznową fabułę. Dwie kontynuacje z 2010 2012 roku powtórzyły sukces oryginału. Mniejszym powodzeniem cieszyła się wydana w 2017 roku gra " Mass Effect: Andromeda ". Aktualnie trwają prace nad piątą częścią cyklu.Hollywood od ponad dekady próbuje przenieść na ekran " Mass Effect ". W 2010 roku Legendary Pictures i Warner Bros. ogłosiły, że pracują nad filmem kinowym o przygodach komandora Shepharda. Do napisania scenariusza został zatrudniony Mark Protosevich (" Oldboy. Zemsta jest cierpliwa "), zaś stanowisko producenta objął Avi Arad znany najlepiej z ekranizacji komiksów Marvela. Ostatecznie projekt nie doszedł jednak do skutku.Jak zapowiada Jennifer Salke, szefowa działu produkcji filmowej w Amazonie, firma zamierza w najbliższych latach zainwestować setki milionów dolarów w realizację projektów z gatunku science fiction oraz fantasy. Najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem studia jest oczywiście serialowy " Władca Pierścieni ", którego premierę zaplanowano na jesień przyszłego roku.