Najlepsze gry o kosmosie. Top 10 gier, w które warto zagrać

Czas na wyprawę w kosmos i wskoczenie w buty Strażnika chroniącego Najstarsze Miasto przed wrogi cywilizacjami. " Destiny 2 " zadebiutowało prawie pięć lat temu i do dziś jest ciągle rozwijanie przez swoich twórców, którzy systematycznie dodają nową zawartość. Misje fabularne, wydarzenia sezonowe, duże dodatki, wspólna zabawa w maksymalnie sześcioosobowych drużynach i tony lootu do zbierania po pokonanych bossach. W grze odwiedziecie Marsa, zimową planetę Europa czy nawiązującą do naszej części świata Europejską Martwą Strefę. Co jednak ważne, to to, że jest to zarówno zabawa sieciowa, jak i dla pojedynczego gracza.