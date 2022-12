Wielki hit od Bioware od Grudnia w Playstation Plus!

Grudzień w Playstation Plus - w co zagramy?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że posiadacze abonamentu Playstation Plus będą mieli bardzo owocne święta! Wszystko za sprawą wycieku, który zdradza jakie produkcje pojawią się w usłudze Sony już 6 grudnia.Jednocześnie warto przypomnieć, że obecni subskrybenci mogą do 5 grudnia zagrać w takie produkcje jak Nioh 2 Lego Harry Potter Collection oraz Heavenly Bodies • "Mass Effect Legendary Edition" - PS4• " Biomutant " - PS5 / PS4• " Divine Knockout " - PS5 / PS4"Mass Effect Legendary Edition" to wydanie zawierające w sobie zarówno podstawowe wersje gier Mass Effect Mass Effect 3 , jak i również ponad 40 DLC. Wszystko to okraszone zremasterowaną oprawą dźwiękową oraz poprawionymi modelami postaci, shaderami, efektami specjalnymi i oświetleniem. Jeśli nie graliście wcześniej, to podobnie jak komandor, możecie nie wiedzieć na co się porywacie! Biomutant " z kolei jest produkcją wydaną w maju 2021 roku, która spotkała się z mieszanym przyjęciem zarówno wśród krytyków jak i graczy. Gra łączy w sobie elementy RPG z niepowtarzalnym systemem wschodnich sztuk walki, dzięki którym możecie łączyć ataki wręcz, strzelanie i zdolności mutantów. Divine Knockout " który mocną inspirację czerpało z gier z serii "Super Smash Bros. Melee" zabierze nas jednak na areny, które będą w pełnym trójwymiarze.Na którą z tych produkcji czekacie najbardziej?