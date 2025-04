"Zaplątani". Disney wstrzymuje prace nad aktorskim remakiem!

Nie będzie "Zaplątanych" od twórcy "Króla rozrywki"

to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.Animacja była sporym hitem Disneya w 2010 roku. Film na całym świecie zarobił ponad 580 milionów dolarów. Otrzymał też dwie nominacje do Złotych Globów oraz jedną (za piosenkę) do Oscarów.O aktorskim filmiena razie niewiele widzieliśmy. Póki co wybrany został jedynie reżyser. Został nim, twórca muzycznych filmów " Król rozrywki " oraz " Better Man: Niesamowity Robbie Williams ".Za scenariuszodpowiadała, która z Disneyem współpracowała już przy widowisku Marvela Thor: Miłość i grom ".Aktorska wersja " Zaplątanych " pomyślana była jako musical.