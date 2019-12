Pokazy przedpremierowe filmu "Marona - psia opowieść"

3 2 1



Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprasza na pokazy przedpremierowe i specjalne. W kilku kinach odbędą się pokazy, którym towarzyszyć będą spotkania, rozmowy m.in. o psiej i ludzkiej naturze, o szczęściu i odpowiedzialności a także zbiórki na rzecz potrzebujących czworonogów. Lista potwierdzonych wydarzeń poniżej. O kolejnych pokazach będziemy informować.pokaz przedpremierowy + spotkanieTemat: Psie serce w ludzkim świecie. Czego zwierzęta mogą nauczyć nas o "człowieczeństwie"?O pozornym podziale na "ludzkie" i "zwierzęce"; uczuciach, które przekraczają bariery międzygatunkowe; okrucieństwie wobec najsłabszych przykrytym grubą warstwa szczytnych idei; a także o innych psich i człowieczych sprawach, porozmawiają - przy okazji pokazu- Cveta Dimitrova i Dariusz Gzyra.Więcej: www.kinomuranow.pl Pokaz przedpremierowy + świąteczna zbiórka dla psów i kotówPodczas PRZYZWOICIE TANIEGO CZWARTKU ZE ZWIERZĘTAMI MÓWIĄCYMI LUDZKIM GŁOSEM, Kino Muza zaprasza na pokazy wyjątkowych filmów, w których zwierzęta opowiedzą swoje niesamowite historie. W tym dniu również, jeśli macie pewność, że Wasze psiaki się u nas odnajdą, zapraszamy Was do sali kinowej razem z nimi. Szanujemy bardzo koty i ich indywidualizm, dlatego w trosce o ich dobro, prosimy żebyście w czasie Waszej wizyty w kinie, pozwolili im rozrabiać spokojnie w domu.Kino Muza i Fundacja Radość Psiaka zapraszają także do dołączenia do wielkiej zbiórki przedmiotów dla bezdomnych psów oraz kotów!Więcej: www.kinomuza.pl pokaz przedpremierowy+spotkaniePokaz przedpremierowy w ramach cyklu Animuza – comiesięcznych pokazów Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR w Kinie Muza. Pokaz połączony ze spotkaniem. Szczegóły wkrótce.Więcej: www.kinomuza.pl Zapraszamy na pokazyw Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Przez cały tydzień między 10 a 17 stycznia będą odbywały się tam wydarzenia mające na celu wsparcie czworonogów:- zbiórka karmy w premierowym tygodniu (10-17.01.2020); przekazanie karmy uprawnia do zakupu biletu na dowolny film repertuarowy w cenie biletu klubowego; partnerem akcji jest Fundacja Kultura- psi hyde park w holu kina, gdzie powstanie galeria pupili naszych najmłodszych widzów- finał zbiórki i psiego tygodnia w piątek 17 stycznia - wieczorny pokazpołączony z dyskusją z udziałem gości (szczegóły wkrótce).Więcej: www.kinonh.pl