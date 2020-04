Polecamy, co oglądać podczas zamknięcia w domu

***

Tak jak obiecaliśmy, codziennie dbamy, żebyście nie nudzili się w domach. Każdego dnia znajdziecie na naszych stronach nowe filmowe polecanki. Dziś przypominamy wszystkie z mijającego tygodnia. Zawsze możecie też zajrzeć do naszej sekcjii wyszukać kolejne inspiracje na domowy seans. A polecanki z zeszłego tygodnia znajdziecie. Bierzcie to i oglądajcie.Pozytywną stroną siedzenia w domu jest to, że każdy dzień tygodnia może być imprezowy.Co robimy w ukryciu? Oczywiście, oglądamy filmy.A może by tak coś absolutnie absurdalnego? Co powiecie na gigantyczne rekiny, wielkodupe pająki, seksowne wampirzyce i epidemie zombie bobrów?Co nieco bardziej ambitnego? Proszę bardzo.Kiedy nadrabiać zaległości jak nie teraz?Przede wszystkim jednak pamiętajcie, żeby nie wychodzić z domu. A przypomną Wam o tymPamiętajcie,