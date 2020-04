Polecamy najlepsze dokumenty o gwiazdach kina

***

Po serii emocjonujących polecanek – m.in.oraz ponad 50 innych ciekawych tytułów, które znajdziecie– mamy dla Was propozycje, dzięki którym zgłębicie swoją wiedzę na temat wybitnych postaci świata kina. Przed Wami lista dokumentalnych biografii naszych ulubionych gwiazd i twórców – a wszystkie znajdziecie w sieci. Jeśli macie pomysły, co jeszcze dodać do tej wyliczanki, zapraszamy do dzielenia się nimi w komentarzach.Historia dwóch gwiazd kina, matki i córki, ognia i wody, Carrie Fisher Debbie Reynolds , to jeden z najciekawszych dokumentów, jakie widzieliśmy w ostatnich latach. Obie – wyjątkowo charyzmatyczne; obie – jedyne w swoim rodzaju. Kto tu jest matką, a kto córką? Czy to jest miłość, toksyczna zależność, a może przyjaźń? Dzięki filmowi Fishera Stevensa Alexis Bloom możemy poznać wycinek z ich złożonej relacji. Niesamowitości filmowi dodaje fakt, że to ostatni zapis z życia obu gwiazd – jego premiera zbiegła się z niespodziewaną śmiercią Carrie Fisher będącej w drodze z planu. Dzień później odeszła Debbie Reynolds Po sensie zachęcamy do obejrzenia– stand upu Fisher , która w bezkompromisowy i typowy dla siebie ironiczny sposób opowiada w nim o swoim życiu.Na początku był wjazd pociągu na stację... Historia opowiedziana przez Thierryego Frémaux (dyrektora Festiwalu Filmowego w Cannes i Instytutu Lumière w Lyonie) to piękna wizualnie, porywająca i zaskakująco zabawna podróż przez początki kształtowania się kinowego obrazu. Twórca wybrał dla nas 114 obrazów – zarówno popularnych arcydzieł, jak i nieznanych dotąd pereł – i na naszych oczach analizuje ich kunszt. Łatwo zarazić się tą pasją.– informuje na początku dokument zdobywcy Oscara za Morgana Neville'a . To w rzeczywistości historia ostatnich 15 lat życia wybitnego reżysera, skłóconego z branżą filmową i owładniętego manią nakręcenia filmu o starzejącym się twórcy. A nie był to proces łatwy – na planie panował chaos, a sam Welles nieustannie walczył z przeciwnościami losu i odrzuceniem ze strony środowiska. Wiele lat po jego śmierci jego najbliżsi wspólpracownicy postanowili jednak dokończyć film, a efekt wydaje się równie szalony, co umysł twórcyŚmierć jednego z najmilszych, najweselszych i najzdolniejszych komików wstrząsnął całym światem. Co sprawiło, że ciągle uśmiechnięty żartowniś porywa się na swoje życie? W dokumencie Mariny Zenovich dostajemy odpowiedź nie tylko na to pytanie. Film pokazuje drogę na szczyt tego wyjątkowego artysty – w dokumencie słyszymy nie tylko jego własną opowieść, ale też wiele wypowiedzi jego najbliższych, m.in. Billy'ego Crystala Davida Lettermana czy Steve'a Martina . Zobaczymy też dotąd niepublikowane materiały, zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego archiwum Williamsa . Zgodnie z obietnicą twórców mamy więc szansę zajrzeć do jego głowy i poznać prawdziwego człowieka z krwi i kości.Też macie wrażenie, że filmy Stevena Spielberga to wciąż powracająca historia o relacji syna z nieobecnym ojcem? Twórcaczyopowiada o swojej karierze, życiu prywatnym i wczesnym dzieciństwie, które ukształtowało go jako człowieka i filmowca. I robi to w ujmująco szczery i otwarty sposób. Po tym dokumencie pokochacie jego filmy jeszcze bardziej. I kino w ogóle.