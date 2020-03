Filmy "tylko dla dorosłych" na kwarantannę

***





Rocco najeżdża Netfliksa. Pozostając w erotycznych klimatach, zachęcamy do poświęcenia dwóch godzin niekwestionowanej legendzie kina porno. Dokumentalny film, w którym ironia i empatia idą ręka w rękę, to absolutnie szalona opowieść o Rocco Siffredim – jego karierze w branży dla dorosłych, filozofii, ekhm, artystycznej oraz najdziwniejszych międzyludzkich relacjach w historii. Dość powiedzieć, że jeden z drugoplanowych bohaterów to postać, którą trzeba by wymyślić, gdyby nie istniała.Choć już w pierwszej scenie pojawia się siedemnastoletni Xavier Dolan , to nie będzie ilustrowany popem, poetycki film o trudach dojrzewania. Raczej hardkorowa i podkręcona do granic wytrzymałości (naszej oraz bohaterów) makabra z zaskakująco grubą, filozoficzną podszewką. Jeśli nie mieliście wcześniej do czynienia z francuską ekstremą, oto najlepszy film, żeby rozpocząć tę piękną przygodę. Mam tylko nadzieję, że nie mdlejecie na widok krwi i posiadacie w domu sztormiak.Jasne, monumentalny dyptyk Larsa Von Triera to nakręcona bez przesadnej pruderii opowieść o seksie we wszelkich odmianach. Ale przede wszystkim to analiza kulturowego miejsca erotyki oraz spojrzenie na wszelkie matryce naszych seksualnych potrzeb i zachowań. Pierwsza część jest nieco bardziej lajtowa, to wspaniały i nieodparcie zabawny kolaż najróżniejszych gatunków. W drugiej Von Trier wkracza na mroczniejsze ścieżki, jednak wciąż pozostaje wnikliwym satyrykiem. Obydwie składają się na fascynujące studium relacji pomiędzy naturą (w tej roli genialna Charlotte Gainsbourg ) a kulturą (jak zawsze niezawodny Stellan Skarsgard ). Nie dajcie się prosić. Jeremy Saulnier to jest gość! Jeden z najciekawszych reżyserów amerykańskiego kina niezależnego, który podarował światu, idzie w swojej kolejnej produkcji krok dalej. To rzeczywistość wyjęta z prozy Cormaca McCarthyego , w której uniwersalne mity zderzają się z surową rzeczywistością amerykańskiej prowincji. Alaska z jego filmu nie jest krajem dla ludzi młodych, starych i w średnim wieku. Chyba że prawa i reguły rządzące wilczą watahą przyjęli za swoje.Kiedyś – najbardziej kontrowersyjny film dekady. Dziś – szacowny klasyk europejskiej awangardy. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom: Gaspara Noego wciąż robi piorunujące wrażenie, a wiadome sceny gwałtu oraz zemsty na domniemanym gwałcicielu zabierają całość w stratosferę dyskomfortu i obrzydzenia. Łatwo po drodze przeoczyć, że ten pretensjonalny i bombastyczny film zahacza o multum innych, intrygujących tematów – od nietzscheańskiej filozofii nadczłowieka, po dialog z Kubricka . Pod rozwagę.