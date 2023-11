Polska premiera "Muru" Kasi Smutniak na festiwalu WATCH DOCS

- debiutancki film Kasi Smutniak Film, realizowany w dużej mierze ukrytą kamerą, łączy dynamiczne ujęcia z lasu i osobiste refleksje, jednocześnie oddając gorączkową atmosferę ratowniczych eskapad w poszukiwaniu zagubionych w puszczy migrantów. Kasia Smutniak tematem kryzysu na granicy polsko – białoruskiej zainteresowała się już na samym jego początku, w sierpniu 2021 roku. W listopadzie tego roku wspólnie z aktywistami z Polski i Włoch nakręciła reportaż dla włoskiego programu Propaganda Live, który odbił się dużym echem we Włoszech. To doświadczenie i poczucie bezsilności jeszcze silniej rozbudziło potrzebę, żeby w 2022 roku wrócić na granicę i ponownie o niej opowiedzieć.Motywem przewodnim filmu jest mur, który stanął na granicy polsko-białoruskiej i to on stał się powodem zestawienia dwóch perspektyw: współczesnej, a także historycznej z osobistą, rodzinną historią, którą Kasia Smutniak pokazuje nie bojąc się szczerości i ważnych rozmów.W filmie pojawia się m.in. aktywista Człowiek Lasu, czyli Mariusz Kurnyta, Jakub Sypiański, przedstawiciele Straży Granicznej, a także ojciec i babcia Kasi Smutniak, czy jej rodzina mieszkająca na wsi przy granicy z Ukrainą.odbędzie się ww dniach. Festiwalowe filmy będzie można oglądać w kinachorazna terenie całej Polski. Część programu będzie bowiem także dostępna online na platformie. Szczegółowe informacje o programie, biletach, cenach i festiwalowych wydarzeniach można znaleźć na www.watchdocs.pl