Polskie kina zamknięte od 12 do 26 marca

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkie kina w Polsce będą zamknięte od 12 do 26 marca.- Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury - teatrów, oper, filharmonii, a także muzeów i kin. Dotyczy to też wszystkich szkół i uczelni artystycznych - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister kultury Piotr Gliński - Od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze gromadzenia się dużej ilości osób. Praca naukowa w muzeach może być kontynuowana.Decyzja rządu ma związek z epidemią koronawirusa. - Mamy w Rzeczpospolitej dzisiaj 25, prawdopodobnie 26 przypadków zarejestrowanych, ale chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa - mówił premier Mateusz Morawiecki.Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu producenci filmów o Jamesie Bondzie zdecydowali się opóźnić o ponad pół roku wprowadzenie do kin. Z kolei wczoraj firma dystrybucyjna Next Film poinformowała o bezterminowym przesunięciu premiery horroru