Pomiń uprzedzenia z Netflix

Netflix wspiera różnorodność, którą na co dzień podkreśla w swoich filmach i serialach. Trudne początki amerykańskiej społeczności LGBT+ poznamy w serialu " Pose ". Odkrywania siebie nauczą nas Lily i Ola w " Sex Education ", a Antoni Porowski z ekipą w " Queer Eye " pokażą, jak poczuć się dobrze we własnej skórze. O przetrwaniu i niezniszczalnej miłości opowiedzą Piper, Alex i pozostałe osadzone w serialu " Orange Is The New Black ". Na koniec mamy też polski akcent - nagrodzony na Festiwalu w Berlinie jako "najlepszy film poświęcony gejom i lesbijkom" - " W imię... Z dumą prezentujemy filmy i seriale, które promują równość i tolerancję. Wszystkie te tytuły (oraz o wiele więcej) możecie obejrzeć na Netflix.Nieśmiały Otis o seksie wie naprawdę wiele - w końcu jego mama jest seksuolożką. Zbuntowana Maeve proponuje mu więc udzielanie seksporad w szkole.Zbuntowana Syd zmaga się z problemami w szkole, rodzinnymi dramatami i nieodwzajemnionym uczuciem do najlepszej przyjaciółki."Hollywood" to opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów.Wyróżniony licznymi Emmy program prowadzony przez RuPaula - królową wszystkich królowych dragu. Pod jego okiem kilka z nich walczy o tytuł supergwiazdy i 100 000 dolarów. Orange is the New Black " to doceniony przez krytyków skandalizujący serial wyróżnionej nagrodą Emmy Jenji Kohan . Opowiada on o zróżnicowanej grupie osadzonych odsiadujących wyroki w więzieniu dla kobiet.Naszykuj sobie pudełko chusteczek. Różowa Brygada powraca w nowym składzie z trafnymi poradami, emocjonującymi metamorfozami i chwytającymi za serce wyznaniami.Nowy Jork, rok 1987. Blanka otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.Drag queen Ruda Ruby, która podróżuje po Stanach zniszczonym vanem, zyskuje zaskakującą towarzyszkę podróży - pyskatą dziesięciolatkę zwaną AJ.Po 15 latach przynależności do sekty Kimmy (Ellie Kemper) postanawia przeprowadzić się do Nowego Jorku, by odzyskać swoje życie.Po długiej nieobecności Mary Ann Singleton powraca do San Francisco i ponownie spotyka się z plejadą barwnych postaci mieszkających przy 28 Barbary Lane.Licealista Alex Truelove chce stracić dziewictwo ze swoją uroczą dziewczyną Claire. Jego plan spala na panewce, gdy poznaje równie uroczego Elliota.Przed kilka dekad porządna żydowska para prowadziła Circus of Books — sklep porno będący mekką homoseksualnej społeczności Los Angeles. Ich córka opowiada jego historię.