Powiększa się obsada remake'u kultowego filmu Cronenberga

) zagra u boku Laury Vandervoort w horrorze. Będzie to remake kultowego dzieła Davida Cronenberga zatytułowanegoJest to historia młodej kobiety, która po wypadku motocyklowym musi przejść eksperymentalną operację. Kobieta przeżywa, ale efektem ubocznym jest niepohamowane pragnienie ludzkiej krwi. Co gorsza, ofiary bohaterki zmieniają się we wściekłe bestie. Epidemia szybko wymyka się spod kontroli. Hollingsworth wcieli się w postać fotografa modowego.Za kamerą stoją siostry Jen ). Zdjęcia do filmu już trwają w Toronto., czytamy w oficjalnym oświadczeniu reżyserek.