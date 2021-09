Powroty mistrzów na 15. Pięciu Smakach!

Kazuya Shiraishi i powrót yakuzy

Okrutna yakuza, szalone japońskie nastolatki i mistyczna podróż przez Katmandu. Na tegorocznym festiwalu powrócą do nas twórcy szczególnie lubiani przez pięciosmakową publiczność!15. edycja Azjatyckiego Festiwalu Filmowego coraz bliżej - czas, by ujawnić kolejne tytuły tegorocznego programu. Z ogromną przyjemnością powitamy w nim twórców, którzy wiele już razy zachwycali i zaskakiwali naszych widzów.W ramach pokazów specjalnych pokażemy nową produkcję Kazuyi Shiraishiego , autora między innymi " Bezimiennych ptaków ", " Jednej nocy ", " Świtu kociaków ", oraz " Krwi wilków ". Jeden z najciekawszych głosów średniego pokolenia japońskich filmowców, posiadający doskonałe wyczucie miejskiej energii, chętnie sięga po stylowe gatunkowe konwencje i równie chętnie konfrontuje swoich bohaterów z dramatycznymi wyborami, tworząc kino będące doskonałą rozrywką, ale też mocnym psychologicznym doświadczeniem. Powróci do nas z sequelem jednego z najciekawszych gangsterskich filmów, jakie kino japońskie wydało w ostatniej dekadzie: " Ostatnia krew wilków " to stylowa i drapieżna historia ze świata yakuzy, która wartką akcję i efektowne rozgrywki między policjantami i gangsterami splata z rozważaniami o honorze i moralności. Całość osadzona jest w Japonii lat 90., a twórcy filmu zabierają nas w podwójnie nostalgiczną podróż - do ekstrawaganckiej estetyki tego okresu i do najlepszych momentów w historii japońskiego gangsterskiego kina.W programie Pięciu Smaków nie może też zabraknąć filmu innego wywrotowego mistrza japońskiego kina: Siona Sono , bohatera retrospektywy 10. edycji festiwalu oraz wiosennego przeglądu na platformie Pięć Smaków w Domu. Autor " Miłości obnażonej " i " Himizu " w swojej najnowszej produkcji " Czerwona skrzynka na ulicy Eschera ", wraca do awangardowo-punkowych korzeni i kina realizowanego z nieskrępowaną przyjemnością i sporą dozą szaleństwa. To autotematyczny film o realizacji filmu - oddający hołd wszystkim, którzy kochają kino, a także tym, bez których filmowe światy nie byłyby kompletne, choć ich nazwiska często nie trafiają nawet do napisów końcowych. Satyra na kult wielkich reżyserów, najsłodsza japońska popkultura i duża dawka przewrotnej girl power!Pięć Smaków niezmiennie eksploruje także najmniejsze kinematografie: wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej edycji będzie premiera najnowszej produkcji Khyentse Norbu , pochodzącego z Bhutanu reżysera i mnicha, który zasłynął w świecie międzynarodowych festiwali tytułami takimi jak " Puchar Himalajów ", " Podróżnicy i magowie " czy " Hema Hema ". Mistrz himalajskiego kina w swoich filmach eksploruje mitologię Bhutanu, Nepalu i Tybetu, nie tracąc z oczu współczesnych wyzwań stojących przed mieszkańcami regionu. Na festiwalu zaprezentuje film "Szukając kobiety z kłami i wąsami", niezwykłą podróż bohatera, młodego biznesmena, którego pragmatyzm i racjonalne podejście do świata zostaną wystawione na próbę w konfrontacji ze sferą sakrum. Khyentse Norbu kieruje tym razem uwagę w stronę dakiń, oświeconych kobiet i ich energii, będącej energią przemiany.15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w tym roku w formule hybrydowej: w warszawskich kinach od 17 do 24 listopada oraz online od 17 do 29 listopada.Karnety na obie formy festiwalu są już dostępne. Od 26 października można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.