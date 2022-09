Powstał film o Milli Vanilli. Zobaczcie pierwsze zdjęcia

Co wiemy o "Girl You Know It’s True"?

Pamiętacie popularny przed laty zespół Milli Vanilli? Właśnie trwają prace nad jego filmową biografią. Projekt nosi tytuł " Girl You Know It’s True " i właśnie dostaliśmy pierwsze oficjalne zdjęcia z niego.W drugiej połowie lat 80. XX wieku niemiecki producent muzyczny Frank Farian wypromował zespół Milli Vanilli. Robert Pilatus i Fabrice Morvan szybko stali się bożyszczami tłumów. Ich piosenki sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Zespół otrzymał też nagrody Grammy. Tylko Farian i najbliższe grono jego pracowników wiedziało, że Milli Vanilli to ściema. Robert Pilatus i Fabrice Morvan byli tancerzami, nie piosenkarzami. To, co słyszeli fani, nie było ich głosami. Kiedy w końcu prawda ujrzała światło dzienne, wybuchł skandal.Za kamerą " Girl You Know It’s True " stanął Simon Verhoeven ("Nocne życie"), jeden z obecnie najbardziej kasowych niemieckich reżyserów. W roli producenta Franka Fariana wystąpił Matthias Schweighöfer . Roberta Pilatusa i Fabrice'a Morvana zagrali zaś Tijan Njie Pierwsze zdjęcia z bohaterami filmu " Girl You Know It’s True " znajdziecie poniżej: