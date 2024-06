TOP: Legendarni piłkarze na ekranie. Znacie te role?

Miłośnicy Neymara bez wątpienia potrafią wymienić na jednym oddechu wszystkie jego sportowe osiągnięcia, ale to, że brazylijski piłkarz jest też miłośnikiem " Domu z papieru ", dla wielu było zaskoczeniem. Jego pojawienie się na ekranie w trzecim sezonie serialu wzbudziło wiele emocji. Neymar zagrał w szóstym i ósmym odcinku mnicha o imieniu João, co – jak podkreślał w swoich mediach społecznościowych – było dla niego spełnieniem marzeń. Sam twórca "Domu z papieru" Álex Pina podkreślał natomiast, że obsadzając Neymara w jednej z ról, chciał wprowadzić do serialu trochę zabawy. I faktycznie można tak to ująć, biorąc pod uwagę, że sceny z Neymarem z powodu oskarżeń skierowanych w jego stronę początkowo zostały wycięte, a po oczyszczeniu go z zarzutów – ponownie przywrócone. Burzliwe życie sportowca można też poznać w dokumencie na jego temat pod wiele mówiącym tytułem " Neymar: Perfekcyjny chaos ".