mBank Nowe Horyzonty. Inne potwory. Znamy program Trzeciego Oka

Potworzyce coraz częściej opuszczają krainę horrorów i fantastyki, gubią pióra, zrzucają łuski, pozornie chowają kły. W tegorocznym Trzecim Oku jak w lustrze oglądamy potworność odbijającą się we współczesności. O ile niegdyś, w baśniach i mitach, strzegły bram do zamczysk, magicznych lasów czy zaczarowanych krain – o tyle dziś coraz częściej zapraszają nas do nieodkrytych światów. Inne potwory otwierają drzwi do nowej rzeczywistości, do przestrzeni transgresji i wolności od społecznych oczekiwań.Ich przewodniczką jest wzrocowa potworzyca, Bella z " Biednych istot " (Poor Things) Yorgosa Lanthimosa , która przez długi czas nie dostrzega własnej monstrualności i dzięki temu stawia świat do pionu. Za nią wędrują kolejne monstery – nastoletnie dziewczyny przepotwarzające się w dorosłe kobiety w " Tańcach umarłych dziewczyn " (Dead Girls Dancing) Anny Roller , duża kobieta o dużych pragnieniach z " Dotyku " (Touched) Claudii Rorarius , 40-letnia animatorka w kurorcie, która śmie wykonywać pracę dla młodych, jędrnych dziewcząt w " Animal Sofii Exarchou czy wyklęte przez własne rodziny poczwary w " Love Lies Bleeding Jaka jest kobieta wyzbyta pogardy dla samej siebie? Nie pozwalająca się dyscyplinować? Nie dająca się wpędzić w koleiny wąsko rozumianej kobiecości? Odpowiedzi na te pytania poszukują Inne Potwory."Filmy z Trzeciego Oka pokazują, że potworność to wciąż kategoria aktualna i serwują jej zniuansowany obraz. W kolejnych filmach rozciąga się ona gdzieś pomiędzy marzeniami o wyzwoleniu i afirmacji inności a doświadczeniem realnego doznawania przemocy i wykluczenia, nieraz pozostawiając nas z gorzkimi refleksjami" – piszą Aleksandra Nowak i Zofia Krawiec, autorki tekstu poświęconego tegorocznej selekcji Trzeciego Oka.Dziennikarki podczas samego festiwalu sprawdzą, co jeszcze kryje się pod skórą potworzyc podczas trzech dyskusji towarzyszących sekcji – zapraszamy na spotkania Monst(her) Talk po wybranych seansach " Kąpieli diabła " (Des Teufels Bad) Veroniki Franz Severina Fiali , " Płynąc do domu " (Swimming Home) Justina Andersona i zestawu krótkich metraży "Oczarowane" (Spellbound), którego kuratorką jest Teresa Vieira. Szczegółowy harmonogram pokazów i dyskusji przedstawimy 2 lipca.Kuratorką sekcji Trzecie Oko jest Ewa Szabłowska.Na 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 18-28 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 4 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą wirtualnej odsłony wydarzenia. Pełny program ogłosimy 2 lipca, a dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse.