Legendy włoskiego kina zagrają w interaktywnym filmie

"The Run" jest opisywane jako thriller, w którym to widz będzie musiał podjąć kluczowe decyzje dotyczące opowieści. Wpłynie na przebieg fabuły, a w skrajnych przypadkach doprowadzi do jej przedwczesnego zakończenia śmiercią bohaterów.Fabuła rozgrywa się na szlaku biegowym położonym z dala od cywilizacji. Influencerka zajmująca się fitnessem rozpoczyna tam swoje codzienne ćwiczenia. Wyprawa zmienia się w ucieczkę przed śmiercią, gdy w pościg za kobietą rusza morderca. Na swojej drodze bohaterka spotyka lokalnego farmera Matteo. Decyzje podjęte przez widza pomogą im przetrwać albo narażą na jeszcze większe niebezpieczeństwo.Reżyserem i scenarzystą projektu jest Brytyjczyk Paul Raschid . Od 2019 roku pracuje z interaktywnym formatem filmów. Stworzył horror " The Complex ", komedie romantyczne " Five Dates " i "Ten Dates" oraz thriller " The Gallery ".W obsadzie filmu są też Roxanne McKee Katia Ricciarelli . Zdjęcia trwają właśnie w północnych Włoszech. Argento w 2022 roku powrócił na ekrany ze swoim pierwszym filmem od dekady, horrorem " Czarne okulary ". Choć jako aktor nie występuje często, w 2021 roku zagrał rolę cierpiącego na demencję profesora w filmie Gaspara Noego Vortex ". Nero również wciąż pojawia się w kinie. Ostatnio mogliśmy oglądać go m.in. w thrillerze " Człowiek z Rzymu " i horrorze " Egzorcysta papieża ". W obu filmach zagrał głowę Kościoła Katolickiego.