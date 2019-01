Powstanie film inspirowany grami "Pokémon Red" i "Blue"?

3 2 1



Jeśli wierzyć nowym plotkom krążącym po sieci, chińskie studio Legendary musi bardzo wierzyć w sukces widowiska. Planuje bowiem już kolejne produkcje. Portal We Got This Covered sugeruje, że jedną z nich będzie film inspirowany gramiObie gry miały swoją premierę w 1996 roku. Powstały na Game Boya i stały się jednym z największych przebojów na tę konsolę dając też początek trwającej do dziś modzie na Pokemony.Gracz wcielał się w nich w młodego trenera Pokemonów, który rozpoczynał rozgrywkę z jednym stworkiem (do wyboru: Bulbasaur, Charmander, Squirtle). W czasie wędrówki po krainie Kanto łapał nowe Pokémony i staczał walki z innymi trenerami, wnukiem swojego mentora oraz złym Zespołem R.Film Legendary będzie osadzony w tym samym uniwersum, co majowe widowisko. Jednak więzi między nimi będą bardzo luźne. Fabuła rozwinie historię prezentowaną w grach. Całość będzie łączyć grę aktorską z animacją komputerową.Nie jest to jedyny projekt Legendary o Pokemonach. W planach jest też film poświęcony Mewtwo.