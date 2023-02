Dzisiaj Pokemon Day! Co Japończycy przygotowali z tej okazji?

"Konsjerżka Pokemonów" - nowy serial we współpracy z Netflixem

Pokemon Sleep i akcesorium Pokemon Go+ Plus

Nowe DLC do "Pokemon Scarlet" i "Pokemon Violet"

– tytuły, które na zawsze zmieniły elektroniczną rozrywkę i na stałe wpisały się nie tylko w japońską, ale też zachodnią kulturę. Dlatego też dzisiaj, jak co roku, Pokemon Company przygotowało dla nas zbiór zapowiedzi i nowości w tym uniwersum, które już niedługo trafią do fanów na całym świecie.Pierwszą znaczącą zapowiedzią dzisiejszego pokazu był bez wątpienia serial animowany tworzony we współpracy z Netflixem.zabierze nas z dala od pojedynków prosto do hotelu dla kieszonkowych potworków. Takie podejście do historii w połączeniu z rzadko używanym stylem animacji sprawia, że serial ten od razu trafia na naszą listę oczekiwanych.Blisko 4 lata temu pierwszy raz usłyszeliśmy o aplikacji, która miała połączyć przyjemne z pożytecznym. Pilnować, czy wystarczająco dużo śpimy w sposób, który najlepiej trafia do graczy – poprzez gamifikację. Wreszcie po tak długiej przerwie firma z Kraju Kwitnącej Wiśni jest gotowa na wydanie tego produktu na rynek. Z tej okazji otrzymaliśmy całkowicie nową zapowiedź, która trochę przybliża nam jej działanie. Premiera jeszcze w tym roku.Jeśli należycie do grona tych osób, które zawsze marzyły o tym, żeby usypiał je śpiew Pikachu, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Podczas pokazu zapowiedziane zostało także nowe akcesorium o nazwie, które nie dość, że będzie w stanie sprawdzać jakość naszego snu i przekazywać dane do aplikacji "Pokemon Sleep", to jeszcze pomoże w łapaniu Pokemonów w grze " Pokemon GO ". Poprzednia wersja urządzenia wyprzedała się na pniu, więc jeśli jesteście fanami, sugerujemy zamówić to jak szybko tylko się da.Na sam koniec prezentacji dostaliśmy chyba to, na co gracze czekali najbardziej. Niedawno wydane Scarlet i Violet otrzymają płatne rozszerzenia. Pierwsze z nich,. Jedno i drugie DLC zabierze nas w nowe regiony, pożegnamy więc chociaż na chwilę dobrze znaną Paldeę. Pre-ordery ruszają już teraz, podobnie jak specjalny raid w grze, podczas którego gracze mogą złapać Walking Wake i Iron Leaves.