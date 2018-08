Poznajcie szczegóły serialu "Pennyworth"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, stacja Epix przygotowuje się do realizacji seriali. Do tej pory wiedzieliśmy, że będzie on opowiadał o przygodach młodego Alfreda, którego wszyscy znamy jako dystyngowanego kamerdynera Bruce'a Wayne'a. Teraz jednak portal That Hashtag Show twierdzi, że poznał szczegóły fabuły.W serialu Alfred będzie młodym mężczyzną, który właśnie skończył służbę w SAS, w czasie której brał udział w licznych brutalnych i ściśle tajnych misjach. Teraz musi odnaleźć swoje miejsce w świecie i pogodzić swoją łagodną, idealistyczną naturę z bezwzględnym zabójcą, jakim stał się w SAS. Będzie też musiał odbudować relację ze swoim ojcem, znanym jako Mr. P, który czerpie dumę z tego, że przez całe życie był kamerdynerem na służbie bogatej i wpływowej rodziny i który liczył, że syn pójdzie w jego ślady.Alfred będzie pracownikiem firmy specjalizującej się w ochronie ludzi i mienia. Tak spotka Thomasa Wayne'a, jego rówieśnika, który do Anglii przybył w poszukiwaniu zaginionej siostry Patricii. Alfred oraz jego dwaj przyjaciele z wojska Trinidadian Marcus "Bazza" Barrington i Wallace "Dave Boy" MacDuff pomogą Wayne'owi w walce z ze złowrogim Raven Society, którym kieruje Lord Hardwood i jego sadystyczna prawa ręka Bet Sykes. Bohaterowie zaangażują się w długą i skomplikowaną grę w kotka i myszkę z Sykes, która porwała tancerkę Esme Whitaker. Na ich drodze staną również skorumpowani policjanci.Zdjęcia dorozpoczną się w listopadzie. Premiera na antenie Epix spodziewana jest jesienią 2019 roku.