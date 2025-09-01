Newsy Filmy Multimedia Tak wygląda Lady Gaga w serialu "Wednesday"
Filmy / Multimedia

Tak wygląda Lady Gaga w serialu "Wednesday"

Facebook / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tak+wygl%C4%85da+Lady+Gaga+w+serialu+%22Wednesday%22-162721
Tak wygląda Lady Gaga w serialu &quot;Wednesday&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kevin Mazur
Portal Netflix wytacza największe możliwe działa. Z okazji kampanii promocyjnej drugiej połowy drugiego sezonu serialu "Wednesday", serwis streamingowy dzieli się właśnie pierwszym zdjęciem Lady Gagi z planu popularnej produkcji Tima Burtona. Piosenkarkę w roli Rosaline Rotwood możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Lady Gaga jako Rosaline Rotwood w "Wednesday"!





Nowe odcinki "Wednesday" – co wiemy?



Przypomnijmy, że drugi sezon serialu "Wednesday" został podzielony na dwie równe części, każda złożona z czterech odcinków. Pierwsza z nich miała swoją premierę 6 sierpnia. Drugą widzowie na całym świecie będą mogli się cieszyć już za kilka dni, 3 września. To właśnie wśród nowych czterech odcinków fani będą mogli w końcu zobaczyć Lady Gagę w długo zapowiadanej i oczekiwanej roli Rosaline Rotwood – legendarnej wykładowczyni akademii Nevermore. Dodatkowo artystka nagrała także specjalny utwór, który pojawi się w serialu. 

"Wednesday": fabuła 2. sezonu



W drugim sezonie serialu "Wednesday", tytułowa bohaterka Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. 

Showrunnerami drugiego sezonu "Wednesday" tak jak w przypadku pierwszej części są Alfred Gough i Miles Millar. Jednym z producentów wykonawczych oraz reżyserów jest ponownie Tim Burton.



W obsadzie prócz Ortegi znaleźli się m.in. Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor oraz Hunter Doohan.

Serial "Wednesday" zadebiutował w 2022 roku i błyskawicznie stał się globalnym fenomenem bijącym rekordy oglądalności. Produkcja zdobyła 1. miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów Netflixa wszech czasów i utrzymywała się w globalnym TOP 10 przez 20 tygodni.

"Wednesday" – zwiastun drugiej połowy drugiego sezonu




Powiązane artykuły Lady Gaga

Zobacz wszystkie artykuły

Wednesday  (2022)

 Wednesday

Rodzina Addamsów  (1991)

 Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów 2  (1993)

 Rodzina Addamsów 2

Rodzina Addamsów  (2019)

 Rodzina Addamsów

Najnowsze Newsy

Seriale

"Harry Potter": Nowe dodatki obsadowe. Szykuje się niespodziewany powrót

22 komentarze
Filmy

"On po prostu ma problemy" – Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu

47 komentarzy
Filmy Wideo

Linda i Pasikowski w akcji. Zobacz fragment "Zamachu na papieża"

28 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Jackie Chan znów jest numerem jeden

2 komentarze
Filmy

Czy "Thor 5" powstanie? Chris Hemsworth nie mówi "nie"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Jim Jarmusch wraca! Recenzja "Father Mother Sister Brother"

7 komentarzy
Filmy

Wrześniowe premiery filmowe czekają w Multikinie!