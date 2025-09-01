Tak wygląda Lady Gaga w serialu "Wednesday"

Portal Netflix wytacza największe możliwe działa. Z okazji kampanii promocyjnej drugiej połowy drugiego sezonu serialu "Wednesday", serwis streamingowy dzieli się właśnie pierwszym zdjęciem Lady Gagi z planu popularnej produkcji Tima Burtona. Piosenkarkę w roli Rosaline Rotwood możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej.
Nowe odcinki "Wednesday" – co wiemy?
Przypomnijmy, że drugi sezon serialu "Wednesday
" został podzielony na dwie równe części, każda złożona z czterech odcinków. Pierwsza z nich miała swoją premierę 6 sierpnia. Drugą widzowie na całym świecie będą mogli się cieszyć już za kilka dni, 3 września. To właśnie wśród nowych czterech odcinków fani będą mogli w końcu zobaczyć Lady Gagę
w długo zapowiadanej i oczekiwanej roli Rosaline Rotwood – legendarnej wykładowczyni akademii Nevermore. Dodatkowo artystka nagrała także specjalny utwór, który pojawi się w serialu.
"Wednesday": fabuła 2. sezonu
W drugim sezonie serialu "Wednesday", tytułowa bohaterka Wednesday Addams (Jenna Ortega
) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.
Showrunnerami drugiego sezonu "Wednesday
" tak jak w przypadku pierwszej części są Alfred Gough
i Miles Millar
. Jednym z producentów wykonawczych oraz reżyserów jest ponownie Tim Burton
.
W obsadzie prócz Ortegi znaleźli się m.in. Emma Myers
, Steve Buscemi
, Catherine Zeta-Jones
, Luis Guzmán
, Isaac Ordonez
, Joy Sunday
, Billie Piper
, Luyanda Unati Lewis-Nyawo
, Moosa Mostafa
, Georgie Farmer, Victor Dorobantu
, Evie Templeton
, Owen Painter
, Noah Taylor
oraz Hunter Dooha
n.
Serial "Wednesday
" zadebiutował w 2022 roku i błyskawicznie stał się globalnym fenomenem bijącym rekordy oglądalności. Produkcja zdobyła 1. miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów Netflixa wszech czasów i utrzymywała się w globalnym TOP 10 przez 20 tygodni.
"Wednesday" – zwiastun drugiej połowy drugiego sezonu