Box Office Świat: Jackie Chan znów jest numerem jeden

Końcówka lata nie jest zbyt udana dla hollywoodzkich produkcji. W pierwszej trójce światowego box office'u brakuje anglojęzycznych tytułów.
Nowym numerem jeden został thriller z Jackie Chanem"Bu Feng Zhui Ying" (The Shadow's Edge). Film miał swoją premierę w połowie sierpnia, ale dopiero teraz udało mu się pokonać konkurencję. Było to możliwe m.in. za sprawą rosnącego zainteresowania tytułem ze strony chińskich widzów. W porównaniu do poprzedniego weekendu wpływy wzrosły bowiem o 4% i wyniosły 26,5 mln dolarów. Dzięki temu łączne zarobki przekroczyły już 100 milionów dolarów i wynoszą obecnie 122,9 mln.
Zwiastun filmu "The Shadow's Edge"
Numer jeden przed tygodniem – "Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) – tym razem musiał zadowolić się pozycją wicelidera. Jednak japońska animacja ani myśli zwalniać tempa. Tym razem w 12 krajach zarobiła 20,4 mln dolarów, co w sumie daje już prawie 258 milionów dolarów. Film wciąż pozostaje numerem jeden z Japonii, gdzie jest już o krok od pokonania granicy 30 miliardów jenów. Będzie to trzeci film w historii, któremu uda się ta sztuka (po pierwszym "Demonie" i "Spirited Away").
Podium kompletuje chińska animacja "Langlang Shan Xiao Yao Guai" (Nobody). Tym razem film zgarnął 15,4 mln dolarów. Dzięki temu łączne wpływy przekroczyły właśnie 200 milionów dolarów (obecnie: 203 mln).
Honoru Hollywoodu broni na czwartym miejscu animacja "Pan Wilk i spółka 2". Universal zamiast ogólnoświatowej premiery wprowadza film stopniowo na kolejne rynki. W minionym tygodniu obraz trafił do sześciu krajów, w tym do Niemiec. Dzięki temu wpływy może nie są oszałamiające, ale za to niezwykle stabilne. W weekend wyniosły ok. 11,5 mln dolarów. To pozwoliło pokonać granicę 100 milionów dolarów (obecnie 103,5 mln, a wraz z Ameryką 176,5 mln).
Piąte miejsce należy do horroru "Zniknięcia", który także osiągnął 100 milionów dolarów na zagranicznych rynkach (234,6 mln dolarów z Ameryką). W miniony weekend obraz zgarnął jeszcze 9,4 mln dolarów.
Szóste miejsce należy do najbardziej kasowej niemieckiej produkcji roku, czyli komediowego westernu "Das Kanu des Manitu". Obraz zarobił 8,5 mln dolarów, co łącznie daje już 41 milionów dolarów.
Siódma lokata należy do trzeciego najbardziej kasowego chińskiego filmu roku - "Nanjing Zhao Xiang Guan" (Dead to Rights). W Chinach jest to wciąż numer dwa weekendowego zestawienia z wynikiem 8,3 mln dolarów. A to oznacza, że jako ósma premiera tego roku osiągnęła poza granicami USA wpływy w wysokości 400 milionów dolarów.
Numerem osiem na naszej liście jest nowy brytyjski film "I Swear", który u siebie w ojczyźnie jeszcze nie jest pokazywany, a już można go obejrzeć w Chinach. Film zarobił tam w weekend otwarcia 7,5 mln dolarów. "I Swear" to biografia żyjącego z syndromem Tourette'a Johna Davidsona.
Dopiero na dziewiątym miejscu debiutuje z kolei czarna komedia "Państwo Rose". Film trafił do 40 krajów świata, ale nie przyciągnął szerszej widowni. W weekend zarobił ok. 7,1 mln dolarów, a od środowej premiery 9,2 mln dolarów. Jedyny warty odnotowania lokalny wynik, to 3 miliony dolarów na dzień dobry w Wielkiej Brytanii.
Nasze zestawienie zamyka nowość z Japonii, thriller "Exit 8". U siebie w kraju film zajął drugie miejsce z mocnym wynikiem 6,6 mln dolarów.