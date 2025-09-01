Newsy Seriale "Harry Potter": Nowe dodatki obsadowe. Szykuje się niespodziewany aktorski powrót
Variety
Choć nadchodzący "Harry Potter" stara się stanąć na własnych nogach i odciąć od filmowego dziedzictwa, wydaje się, że przynajmniej jeden z aktorów pamiętanych z kinowej serii powróci do swojej roli w serialu. Portal Variety dzieli się dziś nowymi dodatkami obsadowymi oczekiwanej produkcji HBO. Nowych twarzy można szukać w składzie rady pedagogicznej – zdecydowano, kto zagra profesorów Flitwicka, Sprout, pielęgniarkę Poppy Pomfrey i ducha-profesora Binnsa. Jedno z nich okaże się zupełnie niespodziewanym powrotem.  


Kto dołączy do obsady nowego "Harry'ego Pottera"?



Jak informuje samo HBO, do roli profesora Filiusa Flitwicka, odpowiedzialnego w Hogwarcie za naukę zaklęć, powróci wcielający się w niego w ośmiu oryginalnych filmach Warwick Davis. W filmowej sadze o Harrym Potterze aktor występował w podwójnej roli – obok belfra, wcielał się także w goblina Gryfka, pracującego w banku Gringotta. W serialu pojawi się jednak wyłącznie jako nauczyciel. Gryfka zagra z kolei Leigh Gill.

GettyImages-2200031111.jpg Getty Images © Kate Green



HBO opublikowało dziś dotychczasowo najdłuższą listę obsadowych dodatków, skoncentrowaną przede wszystkim na postaciach drugoplanowych i epizodycznych – specyfika serialu będzie jednak mogła wpłynąć na ich częstsze i bogatsze występy. Jak informuje serwis, do grona etatowych pracowników Szkoły Magii i Czarodziejstwa dołączyli także Sirine Saba w roli profesor zielarstwa Pomony Sprout, Richard Durden w roli ducha-profesora Cuthberta Binnsa i Bríd Brennan w roli szkolnej pielęgniarki Poppy Pomfrey.

HBO informuje także o uzupełnieniu listy pierwszorocznych uczniów. Szeregi Gryfindoru zasilił Elijah Oshin, który wcieli się w postać Deana Thomasa. Z kolei do Slytherinu dołączyli Finn Stephens i William Nash, kolejno ekranowi Vincent Crabbe i Gregory Goyle. 

Zdjęcie wszystkich aktorów załączamy poniżej: 

Serialowi Dean Thomas, Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Pomona Sprout, Cuthbert Binns, Poppy Pomfrey oraz Gryfek.


"Harry Potter": szczegóły serialu



Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"


