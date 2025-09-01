"Harry Potter": Nowe dodatki obsadowe. Szykuje się niespodziewany aktorski powrót

Choć nadchodzący "Harry Potter" stara się stanąć na własnych nogach i odciąć od filmowego dziedzictwa, wydaje się, że przynajmniej jeden z aktorów pamiętanych z kinowej serii powróci do swojej roli w serialu. Portal Variety dzieli się dziś nowymi dodatkami obsadowymi oczekiwanej produkcji HBO. Nowych twarzy można szukać w składzie rady pedagogicznej – zdecydowano, kto zagra profesorów Flitwicka, Sprout, pielęgniarkę Poppy Pomfrey i ducha-profesora Binnsa. Jedno z nich okaże się zupełnie niespodziewanym powrotem.
Jak informuje samo HBO, do roli profesora Filiusa Flitwicka
, odpowiedzialnego w Hogwarcie za naukę zaklęć, powróci wcielający się w niego w ośmiu oryginalnych filmach Warwick Davis
. W filmowej sadze o Harrym Potterze aktor występował w podwójnej roli – obok belfra, wcielał się także w goblina Gryfka, pracującego w banku Gringotta. W serialu pojawi się jednak wyłącznie jako nauczyciel. Gryfka zagra z kolei Leigh Gill
.
Getty Images © Kate Green
HBO opublikowało dziś dotychczasowo najdłuższą listę obsadowych dodatków, skoncentrowaną przede wszystkim na postaciach drugoplanowych i epizodycznych – specyfika serialu będzie jednak mogła wpłynąć na ich częstsze i bogatsze występy. Jak informuje serwis, do grona etatowych pracowników Szkoły Magii i Czarodziejstwa dołączyli także Sirine Saba
w roli profesor zielarstwa Pomony Sprout, Richard Durden
w roli ducha-profesora Cuthberta Binnsa i Bríd Brennan
w roli szkolnej pielęgniarki Poppy Pomfrey.
HBO informuje także o uzupełnieniu listy pierwszorocznych uczniów. Szeregi Gryfindoru zasilił Elijah Oshin, który wcieli się w postać Deana Thomasa. Z kolei do Slytherinu dołączyli Finn Stephens i William Nash, kolejno ekranowi Vincent Crabbe i Gregory Goyle.
Zdjęcie wszystkich aktorów załączamy poniżej:
Serialowi Dean Thomas, Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Pomona Sprout, Cuthbert Binns, Poppy Pomfrey oraz Gryfek.
"Harry Potter": szczegóły serialu
Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"