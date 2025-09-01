Newsy Filmy Linda i Pasikowski w akcji. Zobacz fragment "Zamachu na papieża"
Filmy / Wideo

Linda i Pasikowski w akcji. Zobacz fragment "Zamachu na papieża"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Linda+i+Pasikowski+w+akcji.+Zobacz+fragment+%22Zamachu+na+papie%C5%BCa%22-162715
Linda i Pasikowski w akcji. Zobacz fragment &quot;Zamachu na papieża&quot;
Nowy rok szkolny zaczynamy z mocnym przytupem – i z filmową petardą, na którą czekała cała Polska! Zamiast kwiatka dla komisji – mamy dla Was coś o wiele mocniejszego: premierowy fragment "Zamachu na papieża", ostatniego wspólnego filmu Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy.

Scena, którą zobaczycie, może wydać się znajoma... Ale tylko prawdziwi kinomaniacy odkryją, do czego nawiązuje.

Podejmiesz wyzwanie?

Fragment "Zamachu na papieża"




O filmie "Zamach na papieża"



Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

Film w kinach od 26 września!

Powiązane artykuły Zamach na papieża

Zobacz wszystkie artykuły

Zamach na papieża  (2025)

 Zamach na papieża

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Tak wygląda Lady Gaga w serialu "Wednesday"

1 komentarz
Seriale

"Harry Potter": Nowe dodatki obsadowe. Szykuje się niespodziewany powrót

22 komentarze
Filmy

"On po prostu ma problemy" – Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu

46 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Jackie Chan znów jest numerem jeden

2 komentarze
Filmy

Czy "Thor 5" powstanie? Chris Hemsworth nie mówi "nie"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Jim Jarmusch wraca! Recenzja "Father Mother Sister Brother"

7 komentarzy
Filmy

Wrześniowe premiery filmowe czekają w Multikinie!