WENECJA 2025: Jim Jarmusch wraca! Recenzja "Father Mother Sister Brother"

Wśród twórców walczących w tym roku o weneckiego Złotego Lwa znalazł się Jim Jarmusch. Twórca "Poza prawem", "Broken Flowers" i "Patersona" przyjechał na Lido z "Father Mother Sister Brother", filmem nowelowym o serii napiętych rodzinnych relacji. W obsadzie znaleźli się m.in. Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett i Charlotte Rampling. Film recenzuje Jakub Popielecki. Familiada z sucharami
autor: Jakub Popielecki
Są żarty, które stają się zabawne dopiero w procesie powtarzania. Powiedz raz – nic. Powiedz drugi, trzeci, czwarty – za każdym razem śmieszniej. Żeby było jeszcze śmieszniej, zachodzi tu dziwna zbieżność między sucharem a buddyjskim koanem: jedno i drugie dowodzi, że repetycja bywa drogą do olśnienia. Jim Jarmusch
już dawno temu zauważył to podobieństwo. Jego filmy często przyjmują formę komedii w trybie zen. Powtarzane przez reżysera z kamienną twarzą drętwe gagi nabierają z czasem przenikliwości buddyjskich sentencji, nad jakimi medytują w klasztorach adepci. "Father Mother Sister Brother
" również płynie sobie powoli w monotonnym rytmie, który ma skłaniać do kontemplacji. A jednak olśnienie nie chce przyjść. Tak jakby Jarmusch
po latach pracy przebił się na drugą stronę zen, gdzie suchar przestaje być oświecony i staje się na powrót po prostu sucharem.
W swoim najnowszym projekcie Jarmusch
wraca do formuły opowieści nowelowej, którą testował już kilkakrotnie. "Mystery Train
" (1989) był filmowym tryptykiem, "Noc na Ziemi
" (1991) – kolekcją pięciu scenek sytuacyjnych, a "Kawa i papierosy
" (2003) – zbiorem kręconych na przestrzeni lat miniaturek. "Father Mother Sister Brother
" bierze coś z każdego z nich: Jarmusch
pożycza trójdzielną strukturę z "Mystery Train
", niczym w "Nocy na Ziemi
" zabiera nas na podróż dookoła świata, jak w "Kawie i papierosach
" inscenizuje szereg wariacji na tytułowy temat. Tym razem za temat robią więc relacje familijne: rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami, braci z siostrami. Jeff (Adam Driver
) i Emily (Mayim Bialik
) odwiedzają żyjącego na amerykańskim odludziu ojca (Tom Waits
). Timothea (Cate Blanchett
) i Lillith (Vicky Krieps
) wpadają na doroczną herbatkę u matki (Charlotte Rampling
). Skye (Indya Moore
) i Billy (Luka Sabbat
) po raz ostatni odwiedzają mieszkanie po zmarłych rodzicach. Właśnie streściłem Wam film.
Cały numer "Father Mother Sister Brother
" polega jednak nie na śledzeniu akcji, tylko na uważnym byciu z bohaterami. Oglądając, mamy wczuć się w rytm, który objawia się dopiero po przekroczeniu granicy nudy i żenady. Już zafiksowany na poezji "Paterson
" (2016) miał fabularny szkielet oparty na zwrotkach/dniach tygodnia. Tym razem Jarmusch
również celuje w formę filmowego wiersza. Rymuje się zatem nie tylko tytuł (oryginalny), ale też postacie, dialogi, zachowania. Każdy z rozdziałów opiera się na podobnym punkcie wyjścia i w każdym powracają te same motywy w kolejnych iteracjach. Bohaterowie przyjeżdżają i odjeżdżają, rozmawiają o wodzie, wyliczają rodzaje narkotyków, ktoś wznosi toast, ktoś pokazuje zegarek Rolexa, ktoś używa zwrotu "Nowhersville" albo powiedzenia "Bob’s your uncle". Piosenka "Spooky" autorstwa Dusty Springfield
spina film klamrą, a w charakterze refrenu powraca obraz śmigających ulicami deskorolkowców. Na ich widok czas na ekranie zwalnia, jakby w akcie kamerowej epifanii. Jarmusch
próbuje wprowadzić nas w stan niewymuszonej uważności – takiej, jaka cechuje autora haiku, który dostrzega cud w najbanalniejszym przejawie rzeczywistości. PEŁNĄ RECENZJĘ FILMU MOŻECIE PRZECZYTAĆ KLIKAJĄC TUTAJ.