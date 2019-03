Pratt, Diesel, McConaughey, Foxx, Depp zagrają w "D&D"?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Paramount Pictures jest w trakcie przygotowań do realizacji widowiska fantasy. Scenariusz autorstwa jest już właściwie gotowy ( Michael Gilio pracuje właśnie nad poprawkami) i studio już zaczyna się rozglądać za gwiazdami filmu.Jeśli wierzyć portalowi That Hashtag Show, do głównej męskiej roli studio poszukuje naprawdę wielkiej gwiazdy kina. Na liście życzeń znajdują się podobno następujący aktorzy: Will Smith Studio będzie też chyba musiało znaleźć nowego reżysera. THS twierdzi bowiem, że Chris McKay nie jest już zzwiązany.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Zdjęcia do filmu powinny zacząć się późnym latem lub jesienią. Premiera planowana jest na lipiec 2021 roku.Gra "Dungeons & Dragons", która jest inspiracją dla widowiska, przeżywa obecnie złotą erę. Dowodem na to jest chociażby zbiórka pieniędzy na Kickstarterze na realizację serialu animowanego. Projekt powstanie na bazie niezwykle popularnego cyklu, który jest streamem sesji "D&D", w której uczestniczą aktorzy znani z użyczania swoich głosów w popularnych grach i animacjach. Zebrano już ponad 7,1 mln dolarów, co jest absolutnym rekordem Kickstartera jeśli chodzi o projekty filmowe i serialowe.