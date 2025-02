Netflix wierzy w markę "Dungeons & Dragons". Przygotowuje serial

Co wiemy o serialu "The Forgotten Realms"?

Getty Images © Mathew Tsang

O czym opowiada film "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"?

Zwiastun filmu "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"

. Wiadomo jednak, że będzie to serial aktorski, a jego tytuł odnosi się do największego i najpopularniejszego świata () w "D&D". Akcja " Złodziejskiego honoru " inspirowała się wydarzeniami właśnie z tej kampanii.Showrunnerem serialu pozostaje(" WeCrashed: Upadek start-upu "). Wraz z udziałem Netfliksa w projekcie, do producentów "The Forgotten Realms" dołączył też Shawn Levy (" Stranger Things ", " Deadpool & Wolverine ").Powstający projekt będzie drugim podejściem do przeniesienia świata "Dungeons & Dragons" na mały ekran. Zaraz po premierze filmu serialem zajmowało się należące wówczas do Hasbro studio eOne. Autorem scenariusza odcinka pilotowego oraz jego reżyserem miał być Rawson Marshall Thurber (" Czerwona nota "). Pierwszy sezon został zamówiony przez Paramount+ w 2023 roku, lecz nigdy nie powstał.Ponowna próba ma większą szansę na powodzenie, zwłaszcza że Netflix ponoć zapłacił za serial wysoką sumę. W przypadku sukcesu "The Forgotten Realms" istnieje szansa na stworzenie całego uniwersum "D&D". Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor " przenosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek i banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.W obsadzie: Chris Pine