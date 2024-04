Promocja zdrowia i dobra rozrywka

Serialprzedstawia losy lekarzy nocnego dyżuru szpitala San Antonio Memorial. Zespół codziennie mierzy się nie tylko z dramatami pacjentów i walką o ludzkie życie, ale również z własnymi problemami, romansami i konfliktami. Świetna obsada, realistyczny i emocjonujący scenariusz to zalety produkcji, którą można oglądać w telewizji STUDIOMED TV. Doktor TC Callahan (w tej roli Eoin Macken ) jest byłym medykiem wojskowym, który na polu bitwy był świadkiem śmierci swojego brata i zmagał się z syndromem zespołu stresu pourazowego (PTSD). Teraz często nie przestrzega zasad i wdaje się w konflikty ze swoją byłą dziewczyną i szefową nocnej zmiany, doktor Jordan Alexander ( Jill Flint ) oraz szefem chirurgii, Scottem Clemmensem ( Scott Wolf ). Jego kolegami są również dwaj byli medycy wojskowi - doktor Topher Zia ( Ken Leung ) i doktor Drew Alister ( Brendan Fehr ). Razem walczą o życie pacjentów, wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas konfliktów zbrojnych.Premiera serialuzbiegnie się w czasie z obchodami 75. Światowego Dnia Zdrowia, 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. W tym roku motywem przewodnim jest akcja "Moje zdrowie, moje prawo". W akcję promocji praw pacjentów angażuje się również STUDIOMED TV - pierwsza polska telewizja, poświęcona zdrowemu stylowi życia i medycynie. Widzowie znajdą tu bogatą ofertę programów edukacyjnych i poradniczych oraz doskonałe dokumenty, reportaże, rozmowy poświęcone szeroko rozumianemu dbaniu o siebie. STUDIOMED TV to połączenie rozrywki, inspiracji i rzetelnej wiedzy.to pierwsza polska telewizja o zdrowiu i medycynie. Jej misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia, ale również profilaktyki chorób cywilizacyjnych i nowoczesnych metod leczenia. Telewizja dostępna jest za pośrednictwem operatorów telewizji płatnej – CANAL+ (poz.220), UPC (poz. 43), PLAY (poz. 52), ORANGE (poz. 43) i platform CDA PREMIUM, SWEET.TV, OVIGO.TV. Kanał dociera do ponad 4.5 mln gospodarstw domowych.