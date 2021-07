Problemy Johnny'ego Deppa zablokowały premierę jego filmu?

Reżyser Andrew Levitas wysłał list do studia MGM, w którym oprotestowuje decyzję wytwórni, by "zakopać" jego film " Minamata ". Jego zdaniem na decyzję MGM wpłynęły osobiste problemy Johnny'ego Deppa Depp wciela się w fotografa Eugene'a Smitha, który pomaga zdemaskować działania Chisso Corporation. W latach 50. XX wieku firma emitowała ścieki zawierające metylortęć w rejonie zatoki Minamata w Japonii. W obsadzie są m.in. Jun Kunimura Film miał premierę na Berlinale i został kupiony przez wytwórnię MGM. W planach była amerykańska premiera w kinach i na VOD w lutym. W międzyczasie Depp przegrał m.in. proces o zniesławienie wytoczony wydawcom gazety The Sun, która oskarżyła go o przemoc wobec Amber Heard , a potem stracił rolę Gellerta Grindelwalda w serii " Fantastyczne zwierzęta ". Levitas twierdzi, że w świetle problemów Deppa studio postanowiło nie promować filmu. Reżyser wysłał swój list nie tylko do studia, ale i do wspierających projekt The Eugene Smith Foundation oraz Minamata Foundation. Prosi on wytwórnię o przemyślenie swojej decyzji ze względu na powagę tematu. Pisze, że film był szansą na nagłośnienie sprawy i oddanie sprawiedliwości ofiarom., czytamy w liście.