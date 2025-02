Nowy "Doktor Who" zostanie skasowany, bo jest "tubą propagandową"?

"Doktor Who" z problemami

Zwiastun serialu "Doktor Who"

Dlaczego? Jest kilka powodów takiego stanu rzeczy.Po pierwsze, gwiazda serialunie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu, zgodnie z którym miał być Doktorem przez dwa sezony. Aktor chce się przenieść do Los Angeles i spróbować swoich sił w Hollywood.Po drugie, Disney prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu na współprodukcję serialu z BBC. Powodem jestPo trzecie, ze względu na krytykę ze strony fanów. Widzom nie podoba się powrótna stanowisko showrunnera i to, jaki kształt przybierają kolejne historie. Ich zdaniem zamiast oferować ciekawe opowieści, twórcy "katują" widzów pozbawioną finezji propagandą progresywnej ideologii.Biorąc pod uwagę fakt, żeod lat jest serialem otwartym na inkluzywność, ta krytyka dużo mówi na temat poziomu frustracji fanów. I to właśnie dlatego serial może zostać odłożony na półkę, by pozwolić producentom znaleźć świeżą formułę, która znów przyciągnie widzów.