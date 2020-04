Producent "Autopsji Jane Doe" o ucieczce z Auschwitz

Getty Images © DEA / G. P. CAVALLERO



Producent Ben Shields Catlin ) przeniesie na ekran wspomnienia Rudolfa Vrby zatytułowaneW 1942 roku 18-letni wówczas autor został deportowany z rodzinnej Słowacji do obozu zagłady w Oświęcimiu. Wkrótce Vrba wraz z przyjacielem Alfredem Wetzlerem zaczął opracowywać plan ucieczki. Wiosną 1944 mężczyznom udało się zbiec z więzienia, a potem umknąć z obławy zorganizowanej przez Niemców. Vrba i Wetzler sporządzili liczący kilkadziesiąt stron raport, w którym ujawnili prawdę o Holokauście. Dotarł on m.in. do rządów państw alianckich oraz papieża. O sprawozdaniu pisały również szeroko mass media.Scenariusz napiszą Evan Parter i Paul Hilborn, autorzy umieszczonego w 2016 roku na prestiżowej Czarnej Liście