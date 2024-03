Legendarny producent oskarżony o zgwałcenie weterana

Sześć zarzutów dla 66-letniego producenta

Kim jest Laurence Andries?

17 kwietnia odbędzie się rozprawa przedwstępna.. Wszystkie dotyczą wydarzenia z czerwca 2022 roku. Ofiarą jest mężczyzna, weteran wojenny, który poznał Andries na organizowanych przez producenta szkoleniach dla przyszłych scenarzystów.Mężczyźni zaprzyjaźnili się. John Doe (jego tożsamość nie została ujawniona) widział w nim swojego mentora. Miał też jasno postawić sprawę, że jest heteroseksualistą.Feralnego dnia w czerwcu 2022 roku John Doe spotkał się z Andriesem . Producent zaproponował mu drinka. Jak się okazało, dorzucił do drinka "pigułkę gwałtu". Następnie Andries miał go zgwałcić.11 marca John Doe ujawnił w rozmowie ze stacją KTLA, że prokuratura będzie domagać się kary trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie zgadza się z tym. Twierdzi, że jest to zbyt niski wymiar kary. Laurence Andries to jedna z najważniejszych postaci świata telewizji. Jako scenarzysta i producent pracował przy wielu największych hitach małego ekranu.Był producentem serialu " Nie z tego świata ", " Sposób na morderstwo " i " Zaprzysiężeni ". Jako scenarzysta przygotował odcinki takich hitów jak: " Pacyfik ", " Agentka o stu twarzach " i " Sześć stóp pod ziemią ".Był wiceprzewodniczącym fundacji Gildii Scenarzystów. Kreował się na mentora przyszłych scenarzystów organizując programy, seminaria, udzielając porad w podcastach.Policja w Los Angeles uruchomiła specjalny numer kontaktowy dla osób, które mają informacje na temat kryminalnej działalności Andriesa . On sam na razie nie komentuje publicznie sprawy.