Przedstawiamy nową odsłonę sekcji "Program TV" na Filmwebie

Kontynuujemy zmienianie strony Filmwebu. Po wprowadzeniu możliwości obserwowania użytkowników i wydłużeniu limitu znaków pod ocenami, tym razem zabieramy się za sekcję "Program TV". Zyska ona odświeżony wygląd oraz nowe funkcjonalności.
Nowy odsłona Programu TV została zaprojektowany tak, by ułatwić Ci znajdowanie tego, co chcesz obejrzeć. Dzięki widokowi w formie osi od razu sprawdzisz, co jest właśnie emitowane w TV i ile dany tytuł potrwa – z tymi informacjami łatwo zaplanujesz wieczór przed telewizorem. Najważniejsze filtry, czyli: filmy, seriale, sport, wysoko oceniane produkcje czy Twoja lista "Chcę zobaczyć" masz zawsze pod ręką, więc nie tracisz czasu na przeklikiwanie w poszukiwaniu tego, co Cię naprawdę interesuje. Możesz też błyskawicznie manewrować po kalendarzu i sprawdzać ramówkę na dziś, jutro czy kolejne dni, a wyszukiwarka kanałów przeniesiona w intuicyjne miejsce usprawni Twoje wyszukiwania. Pozostaje rozsiąść się wygodnie i oglądać.
Jeśli interesuje Cię konkretny kanał, możesz wejść na jego podstronę, gdzie znajdziesz wszystkie szczegóły na temat danych produkcji: "tytuł", "gatunek", "czas trwania" i "opis" wraz z godzinami emisji. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dodać kanał do ulubionych i filtrować ramówkę zgodnie z Twoimi preferencjami. Możesz też w prosty sposób zawęzić widok tylko do filmów, seriali, sportu czy też produkcji najlepiej ocenianych przez społeczność.
Powraca także opcja "Chcę zobaczyć w TV" w nowej odsłonie, czyli Twoja osobista ramówka. To tu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie zaznaczone przez siebie programy, a my poukładamy je dla Ciebie w wersji dzień po dniu. Dzięki filtrowaniu po ulubionych kanałach i ukrywaniu obejrzanych produkcji zyskujesz pełną kontrolę nad tym, co naprawdę Cię interesuje.
Po pierwszej wersji nowego Programu TV dostaliśmy sporo uwag. Dzięki Waszym opiniom poprawiliśmy kilka funkcjonalności, wygląd i wygodę użytkowania.
Wiemy, że brakowało Wam strony "Chcę zobaczyć w TV", więc uwzględniliśmy ją w najnowszej wersji. Chcemy, żeby była Waszą osobistą ramówką, w której w jednym miejscu znajdziecie wszystkie zaznaczone przez siebie filmy i seriale. Teraz w łatwiejszy sposób możesz sprawdzić, kiedy lecą filmy i seriale z Twojej listy, filtrować po kanałach dodanych do ulubionych, a także ukrywać obejrzane już pozycje.
Cały Program TV zyskał nowy, przejrzysty wygląd i – co ważne – został dostosowany także do urządzeń mobilnych, więc wygodnie sprawdzisz ramówkę zarówno na komputerze, jak i w telefonie. Widok w formie osi czasu pozwala szybko zorientować się, co jest emitowane w danej godzinie, a najważniejsze filtry (filmy, seriale, sport, wysoko oceniane tytuły i lista "chcę zobaczyć") są pod ręką.
Sprawdź zakładkę "Chcę zobaczyć" w Programie TV i zobacz, co z Twojej listy leci dziś w telewizji!
Dajcie znać, jeśli nadal Wam czegoś brakuje lub jeśli jest coś, co możemy usprawnić.