Przedstawiamy nową odsłonę sekcji "Program TV" na Filmwebie

Nowy odsłona Programu TV została zaprojektowany tak, by ułatwić Ci znajdowanie tego, co chcesz obejrzeć. Dzięki widokowi w formie osi od razu sprawdzisz, co jest właśnie emitowane w TV i ile dany tytuł potrwa – z tymi informacjami łatwo zaplanujesz wieczór przed telewizorem. Najważniejsze filtry, czyli: filmy, seriale, sport, wysoko oceniane produkcje czy Twoja lista "Chcę zobaczyć" masz zawsze pod ręką, więc nie tracisz czasu na przeklikiwanie w poszukiwaniu tego, co Cię naprawdę interesuje. Możesz też błyskawicznie manewrować po kalendarzu i sprawdzać ramówkę na dziś, jutro czy kolejne dni, a wyszukiwarka kanałów przeniesiona w intuicyjne miejsce usprawni Twoje wyszukiwania. Pozostaje rozsiąść się wygodnie i oglądać.Jeśli interesuje Cię konkretny kanał, możesz wejść na jego podstronę, gdzie znajdziesz wszystkie szczegóły na temat danych produkcji: "tytuł", "gatunek", "czas trwania" i "opis" wraz z godzinami emisji. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dodać kanał do ulubionych i filtrować ramówkę zgodnie z Twoimi preferencjami. Możesz też w prosty sposób zawęzić widok tylko do filmów, seriali, sportu czy też produkcji najlepiej ocenianych przez społeczność.Powraca także opcja "Chcę zobaczyć w TV" w nowej odsłonie, czyli Twoja osobista ramówka. To tu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie zaznaczone przez siebie programy, a my poukładamy je dla Ciebie w wersji dzień po dniu. Dzięki filtrowaniu po ulubionych kanałach i ukrywaniu obejrzanych produkcji zyskujesz pełną kontrolę nad tym, co naprawdę Cię interesuje.Po pierwszej wersji nowego Programu TV dostaliśmy sporo uwag. Dzięki Waszym opiniom poprawiliśmy kilka funkcjonalności, wygląd i wygodę użytkowania.Wiemy, że brakowało Wam strony "Chcę zobaczyć w TV", więc uwzględniliśmy ją w najnowszej wersji. Chcemy, żeby była Waszą osobistą ramówką, w której w jednym miejscu znajdziecie wszystkie zaznaczone przez siebie filmy i seriale. Teraz w łatwiejszy sposób możesz sprawdzić, kiedy lecą filmy i seriale z Twojej listy, filtrować po kanałach dodanych do ulubionych, a także ukrywać obejrzane już pozycje.Cały Program TV zyskał nowy, przejrzysty wygląd i – co ważne – został dostosowany także do urządzeń mobilnych, więc wygodnie sprawdzisz ramówkę zarówno na komputerze, jak i w telefonie. Widok w formie osi czasu pozwala szybko zorientować się, co jest emitowane w danej godzinie, a najważniejsze filtry (filmy, seriale, sport, wysoko oceniane tytuły i lista "chcę zobaczyć") są pod ręką.Sprawdź zakładkę "Chcę zobaczyć" w Programie TV i zobacz, co z Twojej listy leci dziś w telewizji!Dajcie znać, jeśli nadal Wam czegoś brakuje lub jeśli jest coś, co możemy usprawnić.