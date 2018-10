Przyjdź z dzieckiem na "Hotel Transylwania 3" i odbierz prezent

Długo oczekiwana premiera, a do tego wyjątkowe prezenty z ulubionymi potwornymi postaciami – takie atrakcje czekają na dzieciaki, które odprzyjdą do Multikina naMultikino jako jedyne kino w Polsce postanowiło w szczególny sposób uczcić pojawienie się na srebrnym ekranie kolejnej części przygód uwielbianej przez widzów w różnym wieku paki Draka. Każde dziecko, które wraz z rodzicami skorzysta z oferty Rodzina do Kina i przyjdzie na, otrzyma prezent w postaci maski z podobizną wybranej postaci z filmu, wzbogacone o gry i łamigłówki, a także naklejki. Liczba masek jest ograniczona. Dostępne będę we wszystkich kinach sieci Multikino na terenie całej Polski.Bilety na pokazy premierowemożna nabyć w kinach sieci Multikino, przez stronęoraz przez aplikację Multikino dostępną dla telefonów komórkowych z systemem Android, Windows Phone oraz iOS.