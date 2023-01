Przyszłość religii czy profanacja? Msza święta w grze "Roblox"

O "Robloxie"

W czasach, gdy religia traci moc przekazu w szkołach, może uda jej się przemówić do młodego pokolenia za sprawą gier wideo. A konkretnie " Robloxa ", w którym niedawno doszło do niecodziennej sytuacji – grupa dzieci zorganizowała w niej mszę świętą.To ciekawy przykład na to, jak religia może trafiać ze swoim przekazem do młodego pokolenia, które coraz częściej wycofuje się z tradycyjnych form jej praktykowania. Okazuje się, że na takie właśnie treści i praktyki jest miejsce w grach wideo.Przeprowadzona w grze msza budzi też pytanie o granice naszych działań w przestrzeni wirtualnej. Jak można jednak sądzić po komentarzach opublikowanych pod wideo, większość internatów przyjęło tę inicjatywę z dużą aprobatą – głosy są pozytywne i raczej skupiają się na chwaleniu młodych kapłanów. Roblox " to popularna gra online, która pozwala graczom na tworzenie i odgrywanie ról w wirtualnym świecie. Gra jest dostępna na wiele platform, w tym na komputery osobiste, konsole i urządzenia mobilne. Gracze mogą tworzyć swoje własne gry za pomocą edytora gier Roblox, a także grać w grach stworzonych przez innych graczy. Roblox jest darmowy, ale gracze mogą dokonywać w nim zakupów i kupować takie rzeczy, jak: skórki dla postaci, dodatki i walutę (robuxy).