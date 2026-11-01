Newsy Pucio. Samolot z figurkami
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Pucio. Samolot z figurkami

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Pucio.+Samolot+z+figurkami-169434
W uwielbianej przez maluchy serii Pucio pojawiła się właśnie wyjątkowa zabawka - drewniany samolot z figurkami! Samolot to ulubiona zabawka Pucia! Teraz możecie zabrać go w podróż. Kto będzie pilotem, a kto pasażerem?


Zabawka zawiera elementy wspierające rozwój koncentracji, spostrzegawczości, mowy i wyobraźni dziecka:

- figurki rodziny Pucia do układania,
- karty z zadaniami,
- ruchome śmigło,
- poradnik z pomysłami na zabawy.

Zabawa samolotem Pucia pozwala nie tylko na swobodną zabawę figurkami, lecz także na układanie ich według kart – od prostych wzorów po bardziej wymagające kombinacje. Dzięki temu dziecko ćwiczy koncentrację, logiczne myślenie i koordynację ręka–oko. Wspólna zabawa z rodzicem sprzyja również rozwijaniu mowy – zachęca do nazywania postaci, ich położenia i tworzenia prostych opowieści.

Marta Galewska-Kustra, Pucio. Samolot z figurkami
Ilustracje: Joanna Kłos
Wiek: 3+
Informacja sponsorowana

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