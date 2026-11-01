Pucio. Samolot z figurkami

Zabawka zawiera elementy wspierające rozwój koncentracji, spostrzegawczości, mowy i wyobraźni dziecka:- figurki rodziny Pucia do układania,- karty z zadaniami,- ruchome śmigło,- poradnik z pomysłami na zabawy.Zabawa samolotem Pucia pozwala nie tylko na swobodną zabawę figurkami, lecz także na układanie ich według kart – od prostych wzorów po bardziej wymagające kombinacje. Dzięki temu dziecko ćwiczy koncentrację, logiczne myślenie i koordynację ręka–oko. Wspólna zabawa z rodzicem sprzyja również rozwijaniu mowy – zachęca do nazywania postaci, ich położenia i tworzenia prostych opowieści.Marta Galewska-Kustra, Pucio. Samolot z figurkamiIlustracje: Joanna KłosWiek: 3+