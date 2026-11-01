W uwielbianej przez maluchy serii Pucio pojawiła się właśnie wyjątkowa zabawka - drewniany samolot z figurkami! Samolot to ulubiona zabawka Pucia! Teraz możecie zabrać go w podróż. Kto będzie pilotem, a kto pasażerem?
Zabawka zawiera elementy wspierające rozwój koncentracji, spostrzegawczości, mowy i wyobraźni dziecka:
- figurki rodziny Pucia do układania,
- karty z zadaniami,
- ruchome śmigło,
- poradnik z pomysłami na zabawy.
Zabawa samolotem Pucia pozwala nie tylko na swobodną zabawę figurkami, lecz także na układanie ich według kart – od prostych wzorów po bardziej wymagające kombinacje. Dzięki temu dziecko ćwiczy koncentrację, logiczne myślenie i koordynację ręka–oko. Wspólna zabawa z rodzicem sprzyja również rozwijaniu mowy – zachęca do nazywania postaci, ich położenia i tworzenia prostych opowieści.
Marta Galewska-Kustra, Pucio. Samolot z figurkami
Ilustracje: Joanna Kłos
Wiek: 3+
Informacja sponsorowana