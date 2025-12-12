Newsy Kolejna wielka gwiazda w "Lalce"! Wiemy kto to
Właśnie ogłoszono kolejne duże nazwisko w obsadzie nadchodzącej ekranizacji "Lalki". Na ekranie wśród wielu gwiazd zobaczymy Andrzeja Chyrę. Aktor wcieli się w Profesora Geista.

Profesor Geist to tajemniczy naukowiec o niejasnej przeszłości. Jego postać ma stanowić dla Wokulskiego swoisty moralny kompas i jednocześnie mroczne odbicie jego dążenia do niemożliwego.

Andrzej Chyra w "Lalce"



Andrzej Chyra to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, absolwent PWST i laureat najważniejszych nagród (m.in. Orłów za "Dług" i "Komornika"), znany z przełomowych ról w takich filmach jak "Symetria", "Katyń" czy "Carte Blanche".

Andrzej Chyra: Zawsze interesował mnie eksperyment i testowanie granic w procesie twórczym. Dlatego tak bliska jest mi postać wizjonera Geista, naukowca, który gotowy do odkrywania nieznanego ociera się o szaleństwo. A może jest geniuszem?

fot. Paweł Drabik

Zdjęcia do kinowej superprodukcji "Lalki" rozpoczęły się 22 lipca 2025 roku. Film będzie miał premierę 30 września 2026 roku.

"Lalka" w kinach już w przyszłym roku



Powieść Bolesława Prusa przeniesie na ekran Maciej Kawalski, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr, a producentem jest Radosław Drabik.

Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i – jak mówi reżyser filmu Maciej Kawalski – każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego - mówi Maciej Kawalski.

W rolach głównych filmu pojawia się: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

"Lalka" – o powieści



Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.

