Kolejna wielka gwiazda w "Lalce"! Wiemy kto to

Właśnie ogłoszono kolejne duże nazwisko w obsadzie nadchodzącej ekranizacji "Lalki". Na ekranie wśród wielu gwiazd zobaczymy Andrzeja Chyrę. Aktor wcieli się w Profesora Geista.
Profesor Geist to tajemniczy naukowiec o niejasnej przeszłości. Jego postać ma stanowić dla Wokulskiego swoisty moralny kompas i jednocześnie mroczne odbicie jego dążenia do niemożliwego.
Andrzej Chyra w "Lalce" Andrzej Chyra
to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, absolwent PWST i laureat najważniejszych nagród (m.in. Orłów za "Dług
" i "Komornika
"), znany z przełomowych ról w takich filmach jak "Symetria
", "Katyń
" czy "Carte Blanche
".
Andrzej Chyra: Zawsze interesował mnie eksperyment i testowanie granic w procesie twórczym. Dlatego tak bliska jest mi postać wizjonera Geista, naukowca, który gotowy do odkrywania nieznanego ociera się o szaleństwo. A może jest geniuszem?
fot. Paweł Drabik
Zdjęcia do kinowej superprodukcji "Lalki
" rozpoczęły się 22 lipca 2025 roku. Film będzie miał premierę 30 września 2026 roku.
"Lalka" w kinach już w przyszłym roku
Powieść Bolesława Prusa
przeniesie na ekran Maciej Kawalski
, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem
. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr
, a producentem jest Radosław Drabik
. Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i –
jak mówi reżyser filmu Maciej Kawalski – każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego -
mówi Maciej Kawalski
.
W rolach głównych filmu pojawia się: Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat
jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn
jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska
jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki
jako Starski, a także Krystyna Janda
, Maja Komorowska
, Agata Kulesza
, Karolina Gruszka
, Borys Szyc
, Maja Ostaszewska
, Cezary Żak
, Filip Pławiak
, Dawid Ogrodnik
, Maciej Musiałowski
i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.
"Lalka" – o powieści
Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.
