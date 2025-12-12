Sprzeniewierzył miliony Netfliksa. Wkrótce usłyszy wyrok

Zakończył się proces Carla Rinscha – reżysera oskarżonego o sprzeniewierzenie pieniędzy przeznaczonych na serial Netfliksa (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Jaką decyzję podjęli przysięgli?
Koniec procesu Carla RinschaRinsch
, którego reprezentował zespół złożony z prywatnych prawników i obrońców z urzędu, został uznany winnym sprzeniewierzenia pieniędzy i niewywiązania się z kontraktu na przygotowanie serialu science fiction. Decyzję przysięgłych tak skomentował prokurator Jay Clayton: Carl Erik Rinsch wziął 11 milionów dolarów przeznaczonych na program telewizyjny i zaryzykował, spekulując opcjami na akcje i transakcjami kryptowalutowymi. Dzisiejszy wyrok pokazuje, że gdy ktoś okrada inwestorów, pójdziemy tropem pieniędzy i wystawimy rachunek.
Rinsch Getty Images © Nur Photos
był obecny na sali sądu federalnego na Manhattanie, gdy odczytywano decyzję przysięgłych. Grozi mu nawet 90 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku zostało zaplanowane na 17 kwietnia 2026 roku. Netflix jak na razie nie odniósł się do sprawy.
Zobacz zwiastun "47 roninów"Carl Rinsch
najlepiej znany jest jako reżyser przygodowego fantasy "47 roninów
" z 2013 roku. Główną rolę zagrał Keanu Reeves
, któremu partnerowali m.in. Hiroyuki Sanada
, Rinko Kikuchi
, Kō Shibasaki
i Takato Yonemoto
. Przypominamy zwiastun:
Grupa samurajów przez rok planowała zemstę za śmierć swojego pana na urzędniku sądowym. Winni morderstwa, zgodnie z kodeksem bushido, popełnili grupowe seppuku. Do dziś uważani są za bohaterów narodowych, symbol walki o sprawiedliwość nawet za cenę życia.