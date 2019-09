Reżyser "Chaty" nakręci film o Irenie Sendlerowej

Getty Images © Jim Spellman



Osoba Ireny Sendlerowej znów zainteresowała Amerykanów. Nowy film poświęcony polskiej bohaterce z czasów II wojny światowej wyreżyseruj Stuart Hazeldine , autor chrześcijańskiego hituFilm powstanie dla Armory Films, które właśnie świętuje swój największy sukces z. Wśród producentów jest Ewa Puszczyńska ). Nad scenariuszem pracowali: Agatha Dominik ), Brian Pittman ) oraz sam Hazeldine Irena Sendlerowa urodziła się w Warszawie w 1910 roku. Od wczesnej młodości zaangażowana była w walkę z antysemitami. Po wprowadzeniu na Uniwersytecie Warszawskim getta ławkowego, siadała z Żydami, przez co była obiektem ataków działaczy ONR. Od lat 30. aktywnie uczestniczyła w akcjach pomocy sierotom, matkom z nieślubnymi dziećmi, bezrobotnym. Od początku okupacji niemieckiej aktywnie pomagała Żydom. Była koordynatorką akcji umożliwiającą przemycanie żydowskich dzieci do zakładów opiekuńczych, co wiązało się z fałszowaniem ich dokumentów i fabrykowaniem nowych życiorysów. Od października 1943 roku była kierownikiem referatu dziecięcego "Żegoty". Wtedy też została aresztowana, po donosie właściciela pralni, w której dochodziło do konspiratorskich spotkań. Przetrzymywana na Pawiaku, była poddawana torturom w siedzibie Gestapo przy Alei Szucha. Została uratowana przez działaczy "Żegoty", którzy przekupili jednego z gestapowców. Po uwolnieniu kontynuowała działalność. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką.Według szacunków Irena Sendlerowa i związane z nią osoby podjęły próbę uratowania 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Ona sama nigdy nie powiedziała, ile osób uratowała, twierdząc jedynie, że za mało. Uznana za Sprawiedliwą wśród Narodów Świata oraz odznaczona Orderem Orła Białego. Zmarła w 2008 roku.Dekadę temu Amerykanie nakręcili już film o niej. Wbohaterkę zagrała Anna Paquin