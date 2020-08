Reżyser "Detektywa Pikachu" nakręci "Beyond Good & Evil"

Kultowa gra Ubisoftu " Beyond Good & Evil " doczeka się wersji kinowej. Wiemy już nawet, kto zajmie się jej reżyserią. To Rob Letterman , autor kinowego hitu inspirowanego grą wideo " Pokémon Detektyw Pikachu ".Projekt nie ma na razie fabuły. Poszukiwania scenarzystą wciąż trwają. Filmowe "Beyond Good & Evil", podobnie jak wcześniej " Pokémon Detektyw Pikachu ", będzie produkcją hybrydową łączącą animację z grą żywych aktorów.Akcja " Beyond Good & Evil " rozgrywa się w XXV wieku. Bezwzględna rasa obcych rozpoczęła oblężenie ogromnej, pokojowo nastawionej planety Hyllis. Jedna z jej mieszkanek, Jade, walczyła o swą wyspową ojczyznę tak zawzięcie, że zemdlała z wycieńczenia i leżąc nieprzytomna doświadczyła szeregu dziwnych wizji. Mimo zapewnień władz, że planecie nic już nie grozi, Jade zaczyna podejrzewać, że rząd nie ujawnił wszystkich szczegółów dotyczących ataków z kosmosu. Napotkani członkowie ruchu oporu tylko utwierdzają ją w tym przekonaniu. Uzbrojona w aparat fotograficzny, pałkę aikido i swe zdolności detektywistyczne, Jade wyrusza w podróż, aby odkryć prawdę i wyzwolić umysły zwodzonych ludzi. Już wkrótce stanie na krawędzi swoich zdolności fizycznych i duchowych oraz stwierdzi, że krawędź ta nie jest tym, czym się zdaje... ponieważ prawdziwa prawda po prostu nie ma granic..."Beyond Good & Evil" powstanie dla platformy Netflix. Jest to drugi projekt, który Ubisoft rozwija wraz z platformą. Wczoraj informowaliśmy o planach serialu anime na bazie gry " Splinter Cell ".