Reżyser "Donnie'ego Darko" wraca do kręcenia filmów

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Richarda Kelly'ego . Reżyserpo 10-letniej przerwie wraca do kręcenia filmów. Jego nowym projektem będzie biografia twórcy Rod Serling (1924-1975) urodził w się w stanie Nowy Jork w żydowskiej rodzinie. Po ukończeniu liceum zaciągnął się do wojska, by walczyć w II wojnie światowej. Uczestniczył w operacjach przeciw Japończykom, a za swoje zasługi otrzymał kilka odznaczeń. Po powrocie postanowił pójść na studia, gdzie zaangażował się w działalność radia studenckiego. Równolegle rozpoczął pracę w nowojorskiej rozgłośni WNYC. Wkrótce potem zaczął pracować jako scenarzysta, najpierw w radiu, potem w telewizji. Oprócz działalności artystycznej, Sterling mocno angażował się w politykę. Wielokrotnie ścierał się z producentami a to cenzurę, rasizm, podejście do tematu wojny. Jego działania w dużej mierze przyczyniły się do stworzenia standardów funkcjonowania telewizji w latach 50. i 60. Kelly będzie nie tylko reżyserem, ale i scenarzystą biografii. Projekt powstanie dla Mandalay Pictures.