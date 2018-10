Reżyser "Gra o wszystko" za kamerą starego projektu Spielberga

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



W 2007 roku Aaron Sorkin napisał scenariusz filmu, który miał wyreżyserować Steven Spielberg . Na przestrzeni lat podejmowano kilka prób realizacji projektu. Bezskutecznie. Sorkin jednak najwyraźniej nie zamierza dać za wygraną i teraz sam stanie za kamerą. Należące do Spielberga Amblin Entertainment będzie producentem całości.Film opowie o kulisach procesu jaki wytoczono organizatorom ogromnego protestu w Chicago w 1968 roku w czasie konwencji Partii Demokratycznej. Setki tysięcy osób protestowało przeciwko w wojnie w Wietnamie. Początkowo spokojna atmosfera szybko zamieniła się w zamieszki na niespotykaną skalę, kiedy policja postanowiła wkroczyć i spacyfikować tłum.Jedną z gwiazd nowej wersji ma być Sacha Baron Cohen , który wcieli się w postać Abbotta Howarda Hoffmana (zwanego 'Abbie'), radykalnego działacza politycznego i społecznego, założyciela Youth International Party (Yippies) i do dziś uważanego za symbol młodzieżowego buntu. Co ciekawe, dla niego również jest to powrót do projektu. Miał bowiem zagrać Hoffmana w wersji reżyserowanej przez Spielberga