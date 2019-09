Reżyser "Spider-Mana: Daleko od domu" kręci serial

Getty Images © Chung Sung-Jun



) został wybrany na stanowisko reżysera serialu stacji FX. Jego gwiazdą jest Jeff Bridges Serial będzie ekranizacją powieści Thomasa Perry'ego pod tym samym tytułem. Jej bohaterem jest Dan Chase, agent CIA, który przed laty porzucił agencję i żył w ukryciu. Pewnego dnia zaczynają się pojawiać zabójcy pragnący go zabić. Dan, aby przeżyć, musi rozwiązać sprawy z przeszłości.Nowym członkiem w obsadzie jest też John Lithgow . Zagra byłego agenta FBI, którego z bohaterem łączy skomplikowana historia. To dlatego zostanie odwołany z emerytury, by zająć się wytropieniem go na polecenie władz.